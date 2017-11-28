Пермь, 28 ноября, 2017, 11:07 — ИА Регнум. В Перми — знаковое событие. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 ноября в пресс-службе краевой администрации, подписан контракт по приобретению территории завода ОАО «РМЗ «Ремпутьмаш» в региональную собственность. Подписи под документом поставили министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края Николай Гончаров и исполнительный директор ОАО Пермский мотороремонтный завод «Ремпутьмаш» Сергей Калинин.

Seregei Пермь

Губернатор Максим Решетников отметил, что участок продан региону целиком, а не частями. Это стало поводом для выражения благодарности руководству РЖД. Глава Прикамья подчеркнул, что большинство строений на заводской площадке являются объектами культурного наследия и представляют большую ценность.

«Мы эту территорию будем развивать в интересах пермяков, приступим к разработке общей концепции», — сказал он.

Напомним, что на покупку территории завода из краевого бюджета выделят 445 млн рублей. Общая площадь участка составляет 8,5 га. Площадка является весьма привлекательным местом. Она расположена в историческом ядре. В 1723 году здесь был заложен Егошихинский медеплавильный завод.

Между тем при единодушии депутатов горсовета Перми и Закосбрания Пермского края по поводу благости реновации общественное мнение не отличается таким единогласием. Напомним, что рабочие завода «Ремпутьмаш» выступали против продажи площадки и демонтажа железнодорожной ветки. И даже обращались к президенту России Владимиру Путину. Однако впоследствии видеообращение было удалено из интернета без объяснения причин.

Известный пермский политик, председатель общественного движения «Выбор» Константин Окунев также опубликовал видеобращение, но уже к председателю правительства России Дмитрию Медведеву, который ответственен на экономическую политику страны. Политик подверг амбициозный проект реновации Перми резкой критике. Окунев считает, что губернатор в деле уничтожения пермской промышленности пошёл дальше своих предшественников.

Отметим, в рамках объявленной реновации под переселение попадают мукомольный завод, «Красный октябрь», «Ремпутьмаш», завод имени Дзержинского, «Порт Пермь» и другие предприятия. Площадка «Ремпутьмаша» будет куплена краем за 445 млн рублей, а на его месте планируется разместить Пермскую художественную галерею и краеведческий музей.

«Притом, что в прошлом (2016) году здание под галерею в центре города размером более 16-ти тысяч квадратных метров уже было выкуплено в региональную собственность. На эти цели было потрачено более 600 миллионов рублей», — заявил политик.

Стоит отметить, что амбициозный проект реновации Перми получил одобрение на высшем уровне. В 2017 году Владимир Путин побывал в краевой столице, и губернатор поделился грандиозными планами переустройства города.

Между тем Константин Окунев считает, что главной проблемой в организации визита главы государства в Пермь перед выборами губернатора было отсутствие повестки как таковой:

«Кремль требовал от Решетникова придумать какие-нибудь достойные темы. В итоге вытащили на свет божий непроработанную тему переноса железной дороги с набережной Перми. Удивить-то удивили, но не только национального лидера, но и пермяков — от элиты до простых граждан. Всем же было понятно, что проект из области фантастики. Поэтому фотографии, где Решетников показывает Путину просторы пермской набережной, у многих вызывали ощущение авантюры. Напряглись руководители заводов, расположенных вдоль Камы. Кто поминал губернатора в нецензурных выражениях, а кто — крутя пальцем у виска. Вскоре появились заявления работников этих предприятий, обеспокоенных, что перенос лишит их работы, массово посыпались обращения в адрес президента, начались пикеты, митинги и другие акции протеста.

Не устаю повторять: желание новоизбранного губернатора пустить пыль в глаза президенту обходится нам слишком дорого. Его авантюрный проект чреват социальным взрывом: одни жители Перми лишатся работы, другие — электричек, третьи столкнутся с транспортным коллапсом».

Обращение Окунева к председателю правительства РФ вызвало неоднозначную оценку среди пользователей интернета. Одни считают текст острым, злободневным и правильным, другие — «гласом вопиющего в пустыне, который не услышат». Кроме того, не в пользу Окунева может сыграть то, что в борьбе за пост губернатора он не смог преодолеть муниципальный фильтр, поэтому не прошёл процедуру регистрации как кандидат в губернаторы Пермского края. Между тем эксперты называли его способным сделать предвыборную борьбу конкурентной и интересной.

Однако контракт подписан, и первый шаг к реализации проекта, который вызвал разную оценку, сделан. Сейчас под пристальным вниманием завод «Ремпутьмаш». Рабочим обещано выполнение всех соцгарантий.

Напомним, к 300-летию Перми задумана грандиозная реновация города. Предполагается создание нового культурно-исторического центра краевой столицы вдоль набережной Камы. Так, в зданиях завода «Ремпутьмаш» планируется обустроить большое музейное пространство.