Ярославль, 28 ноября, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы могут лишится в 2018 году «депутатского миллиона» — средств, которые они имели право распределить из регионального бюджета на решение неотложных проблем своих избирательных округов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в Яроблдуме.

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Соответствующих расходов нет в проекте бюджета на 2018 год, внесенном губернатором Ярославской области. По имеющейся информации, исполнительная власть не поддержит и поправку депутатов, если она будет внесена.

В 2017 году каждый депутат мог распоряжаться суммой в 1,5 млн рублей, эти деньги шли по программе поддержки местного самоуправления. Они тратились, как правило, на помощь школам, детским садам и благоустройство территории, а депутат, таким образом, мог показать, что способен решать реальные проблемы. В региональном заксобрании 50 депутатов, таким образом, расходы на эти цели в бюджете составляют около 75 млн.

Сейчас в депутатском корпусе зреет недовольство этим решением исполнительной власти. В 2018 году состоятся выборы в Ярославскую областную думу, и лишение возможности напрямую распределять бюджетные средства для народных избранников будет весьма болезненным. Не исключено, что таким образом политический блок правительства готовит почву для кардинального обновления депутатского корпуса, чтобы сделать его более лояльным губернатору Дмитрию Миронову, избранному в сентябре 2017 года.