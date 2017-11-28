Красноярск, 28 ноября, 2017, 10:29 — ИА Регнум. Красноярский государственный институт искусств (КГИИ) будет добиваться права носить имя Дмитрия Хворостовского. Эту информацию сегодня, 28 ноября, ИА REGNUM подтвердили в КГИИ.

Фото: музейный фонд Красноярского государственного института искусств Дмитрий Хворостовский

Также рассматривается идея создания на набережной Енисея в Красноярске мемориала Дмитрия Хворостовского.

Известный оперный певец, почётный гражданин Красноярска и Красноярского края Дмитрий Хворостовский ушёл из жизни в ночь на 22 ноября 2017 года в Лондоне.

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КГИИ скорбит по своему прославленному выпускнику Дмитрию Хворостовскому. Он родился в 1962 году в Красноярске. Учился в институте с 1982 по 1987 годы, окончил музыкальный факультет по специальности «Пение». Совсем недавно он приезжал в Красноярск, и в июне 2017 года студенты Красноярского государственного института искусств выступили на одной сцене с Хворостовским, подчеркнули в КГИИ.

«Вчера, 27 ноября, прошёл ученый совет института, где единогласно было принято решение о том, что мы будем ходатайствовать о присвоении имени Дмитрия Хворостовского учебному заведению перед министерством культуры РФ, но пока каких-то конкретных заявлений не можем сделать по этому поводу. Всё выяснится к марту 2018 года. Более того, мы считаем, что этот вопрос нужно будет согласовать с родственниками Дмитрия Хворостовского. На данный момент готовятся письма родственникам, властям и учредителям. Прежде всего, вуз будет ориентироваться на пожелания и мнения близких выдающего выпускника», — сказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM помощник ректора Красноярского государственного института искусств по связям с общественностью Александра Крылывец.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Дмитрий Хворостовский боролся со страшной болезнью. О том, что у певца обнаружили опухоль головного мозга, стало известно в июне 2015 года.

27 ноября 2017 года в Москве, в Концертном зале им. Чайковского, прошла гражданская панихида и церемония прощания с Дмитрием Хворостовским. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Красноярского края, согласно завещанию легенды мировой оперной сцены, после кремации его прах будет разделён на две равные части. Сегодня, 28 ноября, состоится захоронение первой урны на Новодевичьем кладбище Москвы. Вторая урна будет привезена в Красноярск.

«Сейчас по инициативе общественности, друзей и родных артиста рассматриваются разные варианты увековечивания его имени в городе Красноярске. В частности, рассматривается возможность присвоения его имени Красноярскому государственному институту искусств, который он окончил, либо Красноярскому государственному театру оперы и балета, где он начинал свою карьеру. Кроме того, рассматривается идея создания на набережной Енисея мемориала Дмитрия Хворостовского. Капсула с прахом будет помещена в один из избранных мемориальных объектов», — сказал врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

Звание почётного гражданина Красноярского края Дмитрию Хворостовскому присвоили в июне 2017 года.

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