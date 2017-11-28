Москва, 28 ноября, 2017, 10:09 — ИА Регнум. Нефть 27 ноября пыталась определиться с направлением, но в конечном итоге завершила день практически без изменений, вернувшись выше отметки $63 после снижения к минимумам в районе $62,70, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

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Сейчас игроки, готовясь к встрече ОПЕК+, оценивают потенциальные риски, сопряженные с этим событием, и после недавнего подъема могут частично зафиксировать прибыль на случай непредвиденного решения экспортеров.

«В текущих ценах заложен факт принятия решения о пролонгации сделки до конца 2018 года. Соответственно, риски реализуются, если производители пообещают продлить пакт, но официального решения на этой встрече принимать не станут», — полагает эксперт.

Также страны могут пока ограничиться продлением, скажем, не на девять, а на шесть месяцев. Это тоже негативный сценарий для рынка.

«Кроме того, есть угроза срабатывания стратегии «покупай на слухах, продавай на фактах», тем более что ранее мы уже наблюдали развитие событий по такому сценарию. На этом фоне перспективы укрепления Brent в ближайшие дни видятся ограниченными, даже если производители продолжат поддерживать котировки своими вербальными интервенциями», — пояснил Мащенко.

На фоне нервозного ожидания данные по запасам в США могут отойти на задний план, конечно, если не покажут ничего выдающегося. К примеру, если добыча и запасы увеличатся, это ударит по ценам сильнее, чем даст толчок к росту в случае снижения показателей.

«Пока же актив, скорее всего, продолжит осциллировать вблизи текущих значений и встречать оффера на попытках пробоя сопротивления в районе $63,50», — считает эксперт.

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