Тула, 28 ноября, 2017, 09:54 — ИА Регнум. Мемориальную доску Алексею Мокрикову — выпускнику Тульского колледжа искусств имени А.С. Даргомыжского, погибшему 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе над Черным морем — открыли 27 ноября в учебном заведении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства области. 27 ноября музыканту исполнилось бы 25 лет.

Управление пресс-службы правительства Тульской области В Туле открыта мемориальная доска артисту ансамбля имени Александрова Алексею Мокрикову, погибшему в авиакатастрофе под Сочи в декабре 2016 года

Алексей Мокриков был артистом Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова. Был награждён медалями «За возвращение Крыма» и «Участнику военной операции в Сирии».

Он погиб 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе над Черным морем. Вместе с ним тогда погибли почти все солисты ансамбля Минобороны, сотрудники федеральных телеканалов и руководитель благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинки, известная как Доктор Лиза.

На открытие мемориальной доски Алексею Мокрикову пришли его родные и близкие, студенты и преподаватели колледжа искусств, а также заместитель министра — директор департамента культуры Тульской области Ирина Иванова, депутаты Тульской городской думы. Все пришедшие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы под мемориальной доской.