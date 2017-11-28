Волгоград, 28 ноября, 2017, 09:40 — ИА Регнум. Волгоградская область задолжала «Газпрому» кругленькую сумму. Так, по состоянию на 1 ноября просроченная задолженности потребителей региона за поставленный газ превысила 2,6 млрд рублей. Причём, как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе компании 28 ноября, сюда не входит задолженность МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство».

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Исправлять ситуацию уже начали. Так, в марте 2017 года был подписан сводный график погашения задолженности на общую сумму 258,8 млн рублей, в который включены 19 наиболее проблемных предприятий. Будет погашена и задолженность МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» (бывшего коммунального оператора Волгограда) в объёме 2,8 млрд рублей. Заключено соответствующее мировое соглашение о реструктуризации на девять лет.

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Однако в «Газпроме» считают проводимую местными властями работу по погашению накопившихся долгов за газ недостаточной, поэтому видят необходимость в дополнительных усилиях со стороны областной администрации для сокращения просроченной задолженности и не допущения нарушений платежной дисциплины потребителей в рамках расчетов за текущие поставки газа.

«В первую очередь это касается потребителей городов Котово и Урюпинска, а также Городнищенского, Ленинского, Николаевского и Средне-Ахтубинского районов области», — уточнили в пресс-службе компании.

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Что касается газификации Волгоградской области, то этот вопрос председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер обсудил накануне, 27 ноября, в ходе рабочей встречи с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

Так, было отмечено, что по программе газификации сельских территорий достигнут ряд договоренностей, она будет продолжена. Между тем, несмотря на то, что «Газпром» полностью выполняет свои обязательства (с 2005 по 2016 годы компания направила на газификацию региона 11,3 млрд рублей, было построено около 2,2 тыс. км газопроводов, а уровень газификации региона вырос с 77,6% до 86,6% (в среднем по России — 67,2%), администрацию Волгоградской области есть в чём упрекнуть — регион отстаёт в подготовке потребителей к приёму газа. К газопроводам, уже построенным «Газпромом», еще не подключены 7707 домов, не переведены на газ 65 котельных. Глава компании указал на необходимость ликвидировать это отставание.

О том, что Волгоградская область попала в список регионов, которые по тем или иным причинам систематически не выполняют свои обязательства, было доложено и президенту РФ Владимиру Путину.

«К этим регионам относятся Дагестан и, к сожалению, Волгоградская область. Это те регионы, где мы видим хроническое отставание от тех обязательств, которые регионы берут на себя», — сообщил на встрече с главой государства в начале июля 2017 года председателя правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года количество построенных газопроводов в Волгоградском регионе увеличилось в 2,5 раза, по плану-графику синхронизации с компанией «Газпром» планируется построить 201 внутрипоселковый газопровод. В настоящее время «Газпром» завершает строительство межпоселкового газопровода в Октябрьском районе. До конца 2017 года планируется начать сооружение газопровода в Камышинском районе.

Добавим, что ещё несколько лет назад Волгоградская область оставалась антилидером по объёму просроченной задолженности за потреблённый газ на юге России. Только за 2015 год долг за голубое топливо увеличился более чем в три раза и на 1 ноября достиг 4,52 млрд рублей. Это самый крупный долг за газ в Южном федеральном округе. Главными неплательщиками являлись теплоснабжающие организации — на них пришлось 73% от общей просроченной задолженности — 3,32 млрд рублей.

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