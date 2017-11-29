Санкт-Петербург, 29 ноября, 2017, 14:15 — ИА Регнум. Сегодня, 29 ноября, издательство «Бумкнига» опубликовало на русском языке дебютный графический роман норвежского автора Андерса Н. Кваммена «Старшая школа». Книга повествует о трудностях переходного возраста и о том, как школа влияет на это. ИА REGNUM публикует отрывки из комикса.

Издательство «Бумкнига» Обложка графического романа Андерса Н. Кваммена «Старшая школа»

«Книга Кваммена попала к нам случайно в июне, — рассказывает директор издательства Дмитрий Яковлев. — Мне она показалась интересной, и я попросил известного переводчика и специалиста по норвежской литературе Ольгу Дробот прочитать и сказать свое мнение. После этого было принято решение издать книгу».

«Старшая школа» была на слуху, когда я летом увидела ее в одном норвежском доме. Взяла пролистнуть, но очень увлеклась и прочитала до конца запоем, — рассказывает Ольга Дробот. — Мне кажется, она будет интересна и подросткам, и их родителям. В Норвегии четыре сезона подряд шел сериал «Стыд», который стал культовым, потому что в нем обсуждается реальная жизнь подростков, их проблемы, их речь, их скорость. Норвежцы говорят, что благодаря сериалу гораздо лучше поняли молодежную культуру. И книга «Старшая школа» показалась мне отчасти похожей на «Стыд» — она в чем-то наивная, в чем-то глубокая. Она как жизнь».

Главный герой комикса Аксель переходит в старшую школу, где у него не складываются отношения с одноклассниками. Помимо этого, на подростка наваливаются и другие проблемы, что сказывается на мировосприятии юноши.

Тема подростковых проблем стандартна и обыграна не один раз во многих книгах, сериалах, фильмах и т.д. Но Кваммен не пошел по накатанному пути повествования и обыграл особенности этого периода с другой позиции. Откинув многие клише заезженной темы, художник не усугубляет проблемы главного героя, а наоборот — показывает, что выход есть всегда.

«Автор не пытается сделать историю детской и рассказывает её с позиции зрелого человека: не упрощает сложных вещей, свободно делится какими-то мыслями, которые можно было бы счесть слишком глубокими для молодёжной аудитории, — считает переводчик Евгения Воробьева. — В книге несколько сюжетных линий, которые тесно переплетены между собой: отношения главного героя с новыми одноклассниками, его дружба с двоюродным братом, его взаимодействие с семьёй. По драматургии книги видно, что она автобиографична — в придуманных историях ружьё на стене непременно должно выстрелить, а здесь — всё как в жизни, оно может просто висеть. Мне кажется, эта книжка может дать взрослеющему человеку ощущение, что он не один в тот самый момент, когда это нужнее всего».

Местами автор ведет рассказ с помощью рисунка, не используя при этом текст. Казалось бы, за неимением одной из важных составляющих повествование значительно сужается, отражая лишь основной смысл происходящего. Но в случае «Старшей школы» этого не происходит — графика настолько детальна и содержательна, что порой просто не требует дополнения текстом. Помимо этого, Кваммен вводит в рисунок большое количество элементов повседневной жизни, будь то пролитая на стол вода или изображение на сноуборде. Все эти детали цепляют взгляд читателя, заставляя внимательно рассматривать каждую панель комикса.

Несмотря на то, что «Старшая школа» рассказывает о сложном подростковом периоде, в целом история несет положительный настрой. В 2016 году комикс получил литературную премию Браги в номинации «Детская и юношеская литература», в этом году его включили в каталог лучших книг Международной мюнхенской юношеской библиотеки «Белые вороны».

Поклонники творчества Андерса Н. Кваммена смогут встретиться с комиксистом с 29 ноября до 1 декабря на книжной ярмарке non/fiction в Москве. Художник примет участие в вечере издательства «Бумкнига», проведет мастер-класс «Веб-комикс — сделай сам» и прочитает лекцию «От веб-комикса к графическому роману».