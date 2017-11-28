Брюссель, 28 ноября, 2017, 09:10 — ИА Регнум. Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу заявил, что выход Великобритании из Европейского союза представляется ему дорогой с ухабами, сообщает 28 ноября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Если Соединенное Королевство продолжит торговать по правилам ВТО после Brexit, то ничего страшного в этом не будет, отметил Азеведу, удивив тем самым многочисленных торговых экспертов.

Многие аналитики подчеркивают, что если Евросоюз и Великобритания установят торговые барьеры, то это приведет к огромным издержкам, что, по их мнению, нецелесообразно.

Напомним, 23 июня 2016 года в Великобритании прошел референдум о выходе из состава ЕС, большинство граждан поддержало предложение правительства, отдав за него порядка 52% голосов.

Соединенное Королевство должно покинуть содружество 29 марта 2019 года, после того как между Лондоном и Брюсселем будут достигнуты все необходимые договоренности относительно условий размежевания.

Великобритания стремится сохранить доступ к рынкам Евросоюза после того, как покинет объединение, ЕС, в свою очередь, желает сохранить свободный поток мигрантов, а также получить компенсацию. Именно в этих вопросах стороны должны прийти к взаимопониманию.