Пекин, 28 ноября, 2017, 08:52 — ИА Регнум. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс был избран в качестве иностранного члена Китайской академии инженерии (CAE) наряду с еще 17 иностранцами, сообщает 27 ноября газета «Жэньминь жибао».

World Economic Forum Билл Гейтс

Теперь Гейтс стоит в одном ряду плечом к плечу с еще 66 другими известными китайскими и иностранными учеными, которые были избраны в качестве членов академии в 2017 году.

Избрание иностранных членов в состав CAE носит пожизненный характер, что, по мнению академии, позволит значительно продвинуть международное сотрудничество и обмены, а также повысить статус организации.

В сентябре возглавляемая Биллом Гейтсом компания TerraPower и Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) организовали совместное предприятие по строительству и обслуживанию ядерных реакторов на бегущей волне малой, средней и высокой мощности, разработкой которых будут заниматься в ближайшие 20 лет.

Ранее в ноябре премьер Госсовета КНР Ли Кэцян во время встречи с Биллом Гейтсом призвал к более плотному сотрудничеству с США в области развития технологий ядерной энергетики нового поколения.

TerraPower выбрала китайское предприятие в качестве партнера ввиду высокой оценки его творческих ресурсов, отмечает издание, приводя слова Билла Гейтса.

Напомним, что реактор на бегущей волне (реактор Феоктистова) является теоретической концепцией реактора на быстрых нейтронах, топливом для которого является уран-238 за счет выработки из него плутония-239. Впервые эта концепция была предложена в 1958 году сотрудниками Курчатовского института С. М. Фейнбергом и Е. П. Кунегиным.