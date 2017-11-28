Циолковский, Амурская область, 28 ноября, 2017, 08:50 — ИА Регнум. С космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б». Прямая трансляция старта велась на сайте Центра эксплуатации объектов наземной и космической аппаратуры (ЦЭНКИ).

Roscosmos.ru Старт ракеты-носителя Союз-2

Старт состоялся в 8:41 по московскому времени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Союз-2.1б» должен вывести на орбиту космический аппарат Минприроды «Метеор-М», а также 17 иностранных спутников.

Следующий старт с Восточного запланирован на 22 декабря.