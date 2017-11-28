Казань, 28 ноября, 2017, 08:38 — ИА Регнум. При сокращении бюджетных трат на здравоохранение в Татарии на «агентские» государственному унитарному предприятию, которое выиграло тендер на непрофильные по основному виду деятельности для себя работы и почти сразу передало его субподрядчику, уйдёт более 12,2 млн рублей. ГУП «Татлизинг», получившее контракт на возведение пристроя к зданию поликлиники Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера, «перепоручило» его компании, которую в марте 2017 года пытались обанкротить. Банкротное дело было прекращено, так как должник в ходе судебных разбирательства погасил имеющуюся перед истцом задолженность, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

В середине октября 2017 года «дочка» министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» подписала контракт с другой «дочкой» министерства — ГУП «Татлизинг». Он был заключён по результатам аукциона на строительство пристроя к зданию поликлиники в диспансерном отделении №2 государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер на улице Шаляпина, 20 в Казани. При начальной цене 81 972 000 рублей «Татлизинг» взялся выполнить его за 81 562 140 рублей, которые выплатят из бюджета республики. При этом, согласно данным ЕГРЮЛ, основной вид деятельности ГУП не строительство или ремонт, а деятельность по финансовой аренде. Заявка «Татлизинга» на том тендере была не единственной. На торгах конкурентом выступало строительно-монтажное ООО «БарсЭлитСтрой», которое готово было выполнить работы за 81 750 000 рублей.

И хотя среди дополнительных видов деятельности ГУП «Татлизинг» строительство жилых и нежилых помещений всё-таки есть, большой объём выигранных тендеров по данному виду деятельности оно передаёт на субподряд. В этот раз произошло так же. В рамках закупки у единственного поставщика 21 ноября 2017 года ГУП заключило контракт на выполнение строительных работ с ООО «Фарад».

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Отметим, ООО «Фарад» зарегистрировано 20 января 2003 года в Казани. Учредители — Рафаил Бадретдинов и Фанис Галиуллин. Уставной капитал — 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий.

По данным Арбитражного суда РТ, 2 марта 2017 года к данному ООО был подан иск ООО «СолидПроф» с требованием о банкротстве должника. 5 июня 2017 года суд прекратил производство по делу в связи «с оплатой долга».

Сумма сделки ООО и ГУП уменьшилась с первоначального контракта до 69 327 819 рублей, то есть на 12 234 321 рубль. Неужели изначально можно было сэкономить бюджету эти миллионы, раз есть фирмы, готовые строить за эти деньги? К слову, они не были бы лишними для сферы здравоохранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ко второму чтению бюджета Татарии на 2018 год ряд статей сферы здравоохранения «похудел». Так, например, в первом варианте «софинансируемые расходы на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам» планировались в объёме 60 млн рублей, а ко второму чтению планку опустили до 25,2 млн рублей. «Комиссия» ГУП в 12,2 млн рублей была бы весьма к месту в данной строке расходов.

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