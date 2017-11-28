Вашингтон, 28 ноября, 2017, 08:09 — ИА Регнум. Одной из главных задач США в 2018 году станет противодействие России, которая обладает «серьезным ядерным потенциалом» и «нарастила свою военную мощь», говорится в докладе генерального инспектора Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

В американском министерстве обороны посоветовали и другим странам — членам НАТО быть готовыми к ответу на «потенциальную агрессию Москвы». Также Пентагон советует избегать военной конфронтации с Россией на территории Сирии.

В докладе отмечается, что Россия не только развила свои обычные и иные виды вооружений и нарастила мощь своих сухопутных, военно-морских и военно-воздушных стратегических и оперативных сил, но и создала потенциал для ведения асимметричных и нетрадиционных боевых действий, сообщает RT.

Эксперты отметили и «секретные операции в информационном и киберпространстве», к которым якобы чаще стала прибегать Россия. О чем именно идет речь — не отмечается. Однако отдельное внимание в докладе уделено внешней политике России.

Из этой части доклада следует, что разногласия между Москвой и Вашингтоном начались после событий 2014 года на Украине. Подчёркивается также, что Россия выступила против расширения НАТО в странах Балтии.

Генеральный инспектор Пентагона также отметил, что начатая в 2014 году инициатива США по «сдерживанию» России в Европе поспособствовала увеличению военного присутствия США в стратегически важных пунктах. Говорится и о проблемах, с которыми США столкнутся в случае противостояния с Россией.

Речь идет, в частности, об отсутствии соответствующей инфраструктуры и соглашений по переброске войск государств — членов НАТО, а также о недостатке опыта в осуществлении контроля за военными колоннами. Об этом также шла речь в анализе Главного контрольного управления министерства обороны США.

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Отдельно в докладе говорится о роли России в борьбе с терроризмом в Сирии. Участие России изменило динамику конфликта, укрепило позиции властей Сирии и гарантировало, что «урегулирование конфликта будет невозможным без согласования с Россией». Таким образом, Россия закрепилась в Сирии стратегически с целью сохранения своего порта на Средиземном море и демонстрации миру военной мощи.

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«Минобороны США должно поддерживать эффективность своих средств военного сдерживания и вести диалог с российскими вооружёнными силами», — заключает автор доклада.