Москва, 28 ноября, 2017, 08:07 — ИА Регнум. В России продолжает расти безработица. Так, за неделю (15−22 ноября) численность безработных граждан увеличилась на 0,7% и составила 719 тыс. 440 человек, сообщили в Минтруде РФ. Неделей ранее (8−15 ноября) численность безработных граждан увеличилась на 0,4% и составила 714 тыс. 120 человек.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 21 регионе России.

В 61 регионе отмечен рост численности безработных граждан.

Не изменилась численность безработных в Приморском крае, Ингушетии и Ростовской области.

На 1 ноября 2017 года уровень регистрируемой безработицы по России составил 0,9%.

По состоянию на 22 ноября 2017 года количество вакансий в органах службы занятости составило 1,5 млн единиц.

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Как сообщало ИА REGNUM, число безработных в России снижалось более семи месяцев — с 15 марта 2017 года. Тогда насчитывалось 923 тыс. 615 безработных. С 25 октября численность безработных в стране начала расти.

Напомним, по данным Росстата, уровень безработицы в России в октябре 2017 года составил 5,1%. Численность занятого населения за месяц уменьшилась на 275 тыс. человек, или на 0,4%, по сравнению с октябрем 2016 г. — осталась на том же уровне.

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