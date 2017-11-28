Пекин, 28 ноября, 2017, 07:27 — ИА Регнум. Первый пилотируемый китайский батискаф, способный погружаться на глубину более 10 тыс. метров, будет готов уже к 2020 году, сообщает 27 ноября агентство «Жэньминь жибао».

Цитата из фильма «20 тысяч лье под водой» Капитан Немо

Планируется, что первый же тест нового аппарата будет проведен в Марианской впадине — самом глубоком месте в Мировом океане, расположенном в Тихом океане.

В связи с огромным давлением на такой большой глубине батискаф был собран из материалов, значительно превосходящих по прочности те, что использованы в аппаратах, способных погружаться на глубину 4,5 км и даже 7 км.

Новая субмарина будет находиться в эксплуатации в течение 30 лет, поэтому одним из важнейших критериев, которым руководствуются её создатели, является устойчивость к коррозии. Эти свойства будут достигнуты использованием титановых сплавов, утверждают инженеры.

Ученые проделали тяжелую работу, поскольку титан редко используется в китайской промышленности, заявил генеральный директор компании Baoji Titanium Industry Цзя Шуайсяо. Компания занималась поставками титановых деталей для подлодки.

Вдобавок ко всему, сам процесс сборки аппарата разительно отличается от используемого при сборке обычных субмарин. Батискаф состоит из двух практически монолитных полусфер, что делает конструкцию более жесткой.

Разработчики утверждают, что технологии, используемые при создании аппарата, являются передовыми не только в стране, но и в мире.

Напомним, что преодолеть глубину 10 км ранее Китай мог только при помощи беспилотного батискафа. Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года глубина погружения аппарата «Тяньсо-1» составила 10,767 метра, что почти равняется глубине Марианской впадины. Теперь же Китай намерен взять этот рубеж и при помощи пилотируемого батискафа.

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