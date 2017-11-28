Москва, 28 ноября, 2017, 07:20 — ИА Регнум. Торги по нефти 27 ноября завершились в минусе. Цена на WTI упала больше. Участники рынка нервничают перед встречей ОПЕК, которая состоится в Вене 30 ноября, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Нефть

Нервничают потому, что рынок уже учёл в ценах продление сделки. Только неизвестно, все ли поддержат продление на девять месяцев или нет.

И даже если её продлят до конца 2018 года, на рынке начнется фиксация прибыли от длинных позиций, поскольку фокус внимания трейдеров сместится на декабрьское заседание FOMC и динамику курса доллара.

Сегодня, 28 ноября, баррель Brent стоит $63,64 (-0,11%). До тех пор, пока нефть торгуется выше $63, цена может вернуться к уровню $64,55/60. Выше до встречи ОПЕК она вряд ли повысится.

Если покупатели потеряют поддержку в области $63, то стоит ожидать снижения цен до $61,80.

Напомним, 27 ноября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,03%, до $63,84 за баррель, WTI — на 1,42%, до $58,95 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в январе 2018 года на СПбМТСБ составляет $60,92 за баррель.

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