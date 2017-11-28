Москва, 28 ноября, 2017, 07:15 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже открылись 27 ноября снижением по доллару и евро. Первую половину торгов рубль провёл в положительной зоне. К закрытию биржи он растерял все свои достижения, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

В начале сессии российская валюта получала поддержку от пика налоговых платежей и ослабления американского доллара. Цена на Brent торговалась в боковом тренде на уровне 63,60 руб., поэтому не оказывала влияния на рублёвые пары.

В ходе американских торгов рубль растерял все заработанные очки. Цены на нефть понизилась до $63,08 (-0,81%), курс доллара развернулся вверх после публикации сильной статистики в США. Данные показали рост продаж новых домов в США в октябре вместо ожидавшегося снижения.

На новостях курс доллара восстановился с 58,04 до 58,50 руб. Курс евро снизился на 0,04%, так как евро дешевел на рынке Форекс.

Пик налоговых платежей пройден. Перед встречей ОПЕК рост цен на нефть застопорился на уровне $63,50. Курс доллара начал расти на Форекс.

В связи с этим сегодня, 28 ноября, по рублю ожидается дальнейшее ослабление. Покупателям нужно пройти зону 58,60/65, чтобы в течение одного-двух часов вернуть курс к 59 рублям.

Напомним, 27 ноября по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 12 коп. (+0,22%), до 58,49 руб., курс евро понизился на 2 коп. (-0,04%), до 69,59 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,5 млрд (0,0%), евро/рубль — 395,0 млн евро (-5,27%).

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