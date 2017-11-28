Ухань, Китай, 28 ноября, 2017, 07:00 — ИА Регнум. Китайская полиция центральной провинции Хубэй задержала 90 подозреваемых в актах телефонного мошенничества, сообщает 27 ноября агентство «Синьхуа».

Телефонное мошенничество

Подозреваемы были задержаны в четырех районах города Эньши. Более 100 компьютеров было конфисковано, отмечает полиция Эньшин-Тунцзя-Мяосского автономного района провинции Хубэй.

Предварительное расследование показало, что большинство подозреваемых являются соседями либо одноклассниками, которые нелегально занимались скупкой личных данных третьих лиц. Они обманным путем получали деньги от жертв в различных провинциях, используя IP-телефонию.

Группа успела провернуть 4 тыс. эпизодов мошенничества прежде, чем была задержана. Дальнейшее расследование продолжается.

Ранее, в текущем году семеро человек были приговорены к тюремным срокам в провинции Шаньдун на востоке Китая за участие в телефонном мошенничестве, которое довело до суицида подростка.

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Кроме того, в конце ноября 2017 года стало известно, что полиция Китая и Сингапура совместно провели задержание более 50 подозреваемых по делу о телефонном мошенничестве на сумму 880 тыс. сингапурских долларов.