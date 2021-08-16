Вашингтон, 28 ноября, 2017, 05:32 — ИА Регнум. Согласно планам администрации президента США Дональда Трампа, в Белом доме скоро может быть введен запрет на пользование личными мобильными телефонами, передает Bloomberg.

Запрет на использование телефонов

По словам чиновников, занятых подготовкой соответствующего распоряжения, данная мера вызвана требованиями кибербезопасности: личный смартфон — слишком доступный источник для любой «утечки» информации.

В настоящий момент в компьютерной сети Белого дома уже ограничен доступ к ряду ресурсов, в частности к почтовому сервису Gmail и мессенджеру Google Hangouts.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре появилась информация о взломе личного телефона главы аппарата Белого дома США Джона Келли, которая «вызвала большую обеспокоенность» всех чиновников.

По информации издания Politico, взлом смартфона Келли мог произойти еще в декабре 2016 года.

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