Казань, 28 ноября, 2017, 05:28 — ИА Регнум. В Казани, где по итогам за январь — сентябрь 2017 года дефицит бюджета составил 342,868 млн рублей, на услуги по проведению церемонии открытия двух новогодних ёлок и одно новогоднее мероприятие собрались потратить 6,7 млн рублей. При этом, хоть бюджет столицы Татарии на 2018 год и свёрстан бездефицитным, администрация города планирует три последующих года брать кредиты от банков на общую сумму 9,6 млрд рублей. Три аукциона по выбору подрядчиков для организации праздника пройдут 11 декабря, оплатят все контракты из бюджета муниципалитета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kzngo.ru Елка в Старо-Татарской слободе

Во всех тендерах преимущество будет у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Услуги по организации и проведению церемонии открытия новогодней ёлки в Старо-Татарской слободе оцениваются в 1,5 млн рублей. Церемония открытия продлится всего один день, в рамках которого победитель тендера должен организовать концертную программу продолжительностью не менее трёх часов, предоставить сценический комплекс и необходимое оборудование. Кроме того, в задачи организатора также входит предоставление десяти мобильных туалетных кабин.

Аналогичные услуги для церемонии открытия Центральной городской ёлки и Ледового городка на площади Тысячелетия оценили дороже — в 2,7 млн рублей. Заказчик тендера — МКУ «Управление культуры г. Казани».

В задачи победителя входит организация концерта продолжительностью не менее четырёх часов. Из них полчаса отведены на новогодний театрализованный пролог, в котором должны принять участие Дед Мороз, Снегурочка, персонаж «Новый год 2018», а также символ года, дракон Зилант, Кыш Бабай и Кар Кызы.

Сцена, оборудование и 20 мобильных туалетов также являются задачей исполнителя по данному контракту.

Третий аукцион с начальной ценой 2,5 млн рублей заявлен для заключения контракта по оказанию услуг «по организации и проведению мероприятий, посвящённых Новому, 2018 году». Задачи победителя — в течение двух дней не менее шести часов в день проводить новогодний спектакль (по три представления в день). Зал площадью не менее 462 кв. м и оборудование также должен предоставить исполнитель.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам исполнения бюджета за девять месяцев 2017 года в Казани доходы составили порядка 14,998 млрд рублей, а расходы — 15,341 млрд рублей.