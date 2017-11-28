Вашингтон, 28 ноября, 2017, 05:15 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис озвучил возможные причины расхождений в отчетах о численности американских военнослужащих в разных странах мира, сообщает The Washington Post.

Defense.gov Американские войска в Ираке

Согласно одному из объяснений главы Пентагона, разница могла появиться потому, что войска «перемещаются» из региона в регион — поэтому их и сложно подсчитать.

Впрочем, Мэттис озвучил и более правдоподобные версии — по его словам, «иногда политическая чувствительность и соглашения могут ограничивать публичное раскрытие уровня войск в некоторых странах».

Кроме того, данные о количестве военнослужащих в ряде стран могут быть неточными «из опасений по поводу безопасности».

Напомним, 17 ноября Пентагон опубликовал ежеквартальный отчет, включающий информацию о численности военных США в Сирии и Ираке. Оказалось, что в Сирии размещены 1720 американских военных, а в Ираке — 8892 военнослужащих.

При этом ранее чиновники Пентагона заявляли, что в Сирии численность военных армии США составляет 500 человек, в Ираке — 5000 человек.

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