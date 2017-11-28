Вашингтон, 28 ноября, 2017, 04:00 — ИА Регнум. Конкурс среди самых нечестных СМИ предложил организовать американский президент Дональд Трамп. В числе возможных победителей — телекомпания CNN, написал он в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Нам нужно устроить конкурс, чтобы определить какая из корпораций, включая CNN и не включая Fox — самая нечестная, коррумпированная и/или искажающая в политическом освещении вашего любимого президента (меня). Они все плохи. Победитель получит приз за фальшивые новости», — сообщил Трамп.

Отметим, что американский президент написал FAKE NEWS TROPHY - «приз за фальшивые новости». Он в очередной раз назвал CNN, активно действовавшую в ходе предвыборной кампании на стороне демократов, термином «fake news». Ранее он в шутку предлагал переименовать CNN в FNN (Fake News Network).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября Трамп в микроблоге написал, что CNN очень слабо представляет нацию за пределами страны и грешит искажением информации.

Он объяснил, что в самих Соединенных Штатах большим весом обладает Fox News, но вне страны источником новостей является именно CNN, поэтому «мир не получает правды» — CNN ее не предоставляет.

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В ответ на это в CNN заявили, что представлять США в мире — работа не CNN, а самого Трампа.

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