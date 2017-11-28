Вашингтон, 28 ноября, 2017, 03:34 — ИА Регнум. Перехват над Черным морем американского патрульного противолодочного самолета Boeing P-8 Poseidon российским истребителем Су-30 был необоснованным и небезопасным, сообщила официальный представитель Пентагона Мишель Балданза, передает телеканал CNN.

tpsdave Пентагон

По словам Балданзы, инцидент произошел 25 ноября в небе над Черным морем. Она подчеркнула, что P-8 Poseidon «действовал в международном воздушном пространстве» и никак не провоцировал Су-30.

Представитель Пентагона заявила, что перехват проведен небезопасным способом. Из-за действий Су-30 американский самолет «вынужден был совершить резкий маневр, чреватый серьезными последствиями».

Отметим, что американское командование не в первый раз обвиняет российскую сторону в необоснованных маневрах в воздушном пространстве. В частности, подобный случай с перехватом Boeing P-8 Poseidon произошел год назад.

Читайте подробнее: Пентагон: самолет-разведчик США перехвачен российским истребителем

А также: Минобороны РФ прокомментировало инцидент в небе над Черным морем

Комментируя этот перехват, бывший сотрудник Пентагона Майкл Малуф назвал действия американских самолетов-разведчиков провокационными. По его словам, российские самолеты никогда не летают в ста километрах от американских границ.

Читайте подробнее: Экс-сотрудник Пентагона назвал провокацией манёвры ВВС США над Черным морем