Саранск, 28 ноября, 2017, 01:44 — ИА Регнум. В Мордовии с момента действия республиканской программы материнского капитала соответствующие сертификаты получили более 5 тыс. семей. Об этом заявил глава Мордовии Владимир Волков в ходе торжественной встрече с многодетными семьями, посвящённой Всероссийскому празднику — Дню Матери, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Огюст Роден. Молодая мать (фрагмент). 1885

«Мы последовательно расширяем систему мер поддержки семей с детьми. Одной из самых действенных стал республиканский материнский капитал. Соответствующие сертификаты получили уже свыше 5 тыс. семей в Мордовии. 98% — направили эти средства на улучшение жилищных условий. Жилищные программы играют большую роль в улучшении демографической ситуации. Только по программе «Молодая семья» новоселье справили уже более 11 тыс. наших семей. В этом году жилищные условия улучшат ещё около 700 молодых семей», — отметил руководитель региона.

Он напомнил, что семьям, имеющим трёх и более детей в Мордовии продолжается выделение бесплатных земельных участков для строительства жилья и ведения хозяйства.

«Сейчас остаются вопросы по подведению к этим участкам коммунальной инфраструктуры. Но мы будем последовательно решать эти проблемы», — добавил Волков.

В республике наблюдается устойчивый рост количества многодетных семей. За 5 лет стало на 1,6 тыс. многодетных семей больше, всего их 5,5 тыс.

«Я хочу привести конкретные примеры. В этом году в семьях жительницы Саранска Светланы Серовой и Ирины Ишуткиной из села Сайнино Дубенского района на свет появились девятые дети. В семи семьях родившиеся малыши стали восьмыми по счёту. Кроме того, с начала этого года ещё в 57 семьях родились пятые, шестые и седьмые дети. А в 163 семьях родился четвёртый ребёнок», — подчеркнул глава республики.

В республике активно внедряются репродуктивные технологии. Ежегодно наращиваются объёмы проведения ЭКО, растёт результативность процедуры. В результате этой работы за 10 лет лечением было охвачено почти 2,5 тыс. семейных пар, на свет появилось около 700 здоровых малышей. При этом снижается младенческая и материнская смертность, убыль населения в целом. За последние 5 лет почти в 2 раза снизилось число абортов, стало меньше отказов от новорожденных. За это же время вдвое сократилось количество детей-сирот. Многие обрели приёмных родителей, устроены в семьи.

«Мы активно развиваем социальную инфраструктуру, строим ипотечное жильё, школы и детские сады, привлекаем детей и подростков к занятию наукой, творчеством, спортом. В последние годы многое сделано для укрепления института материнства и детства. Значительно усилены меры социальной поддержки многодетных и социально незащищённых семей», — заключил Волков.

В рамках торжественного мероприятия глава Мордовии вручил Почётные дипломы I-ой, II-ой и III-ей степени «За заслуги в воспитании детей» и денежные премии многодетным мамам. Также традиционно каждая участница мероприятия получила в подарок павлопосадский платок. Награда вручается с 2011 года родителям, воспитывающим четверых и более детей. Её получили уже 125 семейных пар.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, региональный материнский капитал выплачивается в Мордовии с 2012 года, подвергаясь ежегодной индексации. За это время размер выплат увеличился в среднем на 23,5%. В 2012 году за третьего ребенка выплачивали 100 тыс. рублей, за четвертого и пятого — 120 и 150 тыс. рублей соответственно.

В 2016 году республиканский материнский капитал вновь проиндексировали — объём выплат вырос на 6,2%. Так, за рождение третьего ребенка выплата составила 123,535 тыс. рублей, четвертого — 148, 230 тыс. рублей, пятого и последующих детей — 185,288 тыс. рублей.