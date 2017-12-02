Санкт-Петербург, 2 декабря, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 19 ноября утром мирная делегация ВЦИК прибыла в Двинск, где была встречена делегацией армейского съезда 5-й армии. Речи членов делегации на Чрезвычайном армейском съезде были покрыты аплодисментами и заверением участников съезда уничтожить контрреволюционное гнездо в Ставке. В честь делегации в Двинске состоялись грандиозные демонстрации.

Заседание Совета Рабочих и Солдатских депутатов в Государственной Думе. Фото Я. В. Штейнберга

К русской делегации добавились рабочий Обухов, крестьянин Сташков (от Чрезвычайного крестьянского съезда), матрос Олич, солдат Беляков. А также военные консультанты: контр-адмирал Альтфатер, капитан 1-го ранга Доливо-Добровольский, офицеры генштаба Шишкин, Станиславский, Берендс, Морозов, Суков, Фокке, Ведин.

В 14:00 делегация, провожаемая съездом, отбыла в поезде на 514-ю версту Северо-западных ж. д. В 16:30 она прибыла на нейтральную зону для встречи с германскими уполномоченными. Немецкие делегаты прибыли в 17:30.

С 10 часов утра на участке 3-го Кавказского корпуса началось перемирие.

Выступая с отчетом о деятельности рабоче-крестьянского правительства, Троцкий сообщил, что к нему явился американский посол Джонсон и от имени своего правительства заявил, что протест представителя американской военной миссии при Ставке полковника Керта является недоразумением и что Америка не желает вмешиваться во внутренние дела России.

За подписями Ленина и Троцкого издано воззвание к немецким солдатам:

«Мы приняли все меры и в дальнейшем сделаем все для того, чтоб всем воюющим державам стал известен полный текст нашего предложения о мире… Мы призываем вас поддержать нас в этой борьбе за немедленный мир и социализм… Великий пример вашего товарища Карла Либкнехта, самого выдающегося вождя интернационального социализма, и ваша упорная и продолжающаяся борьба против правительства, восстание вашего флота служат нам порукой, что в широких слоях вашей рабочей массы созрела борьба за мир…

Братья, поддержите нас… Если вы нам поможете в нашей задаче объединения рабочих и крестьян и осуществления постепенного перехода к социализму в России, — в задаче, которая для одной России представляет большие трудности, тогда ваши организаторские способности, ваш опыт… обеспечат нам переход к социализму. Спешите нам на помощь. Мы ручаемся от имени рабочего и крестьянского правительства, что наши солдаты не сделают ни шага вперед, если вы решитесь взять в руки знамя мира или если часть ваших сил отправится внутрь страны для борьбы за мир. Да здравствует интернациональная и социальная революция!»

Братание с немцами

Выступивший на митинге в Дрездене лидер социал-демократов Шейдеман заявил:

«Мы желаем столковаться с русским народом относительно того, в какой форме должна быть дана свобода народам занятых областей… В российскую партийную распрю мы не вмешиваемся, но дело мира есть дело всех международных социалистов, всех пробудившихся к классовому самосознанию рабочих во всем мире, и в этом мы сходимся с каждым, преследующим эту цель до крайних пределов».

В принятой резолюции собрание выражает приветствие русским рабочим и требует мира «без хозяйственных, финансовых и политических захватов».

Опубликована очередная группа тайных документов, касающихся мирных предложений Германии (сентябрь 1917) и будущности Польши (октябрь 1917).

СНК постановил арестовать управляющего военным министерством генерала Маниковского за отказ отдать приказ о расформировании военно-промышленных комитетов.

«Голос Фронта» пишет, что делегация совещания при Общеармейском комитете, посланная навстречу эшелонам Крыленко, вернулась ни с чем, так как не встретила никого, уполномоченного вести переговоры. В Могилеве появились матросы и красногвардейцы. Под давлением обстоятельств Духонин решил не переводить Ставку в другое место и вскоре был объявлен под домашним арестом. Могилевский совет решил взять власть в свои руки.

«Было ясно, что ни переговоры, ни остальные меры, принятые совещанием, не дадут результатов и скоро Ставка безболезненно и без всяких затруднений перейдет в руки новой власти. Вследствие этого совещание постановило, что Общеармейский комитет должен прекратить свое существование и члены его разъехаться вместе с участниками совещания…

Члены Общеармейского комитета лихорадочно ликвидировали свои дела и разъехались. Так неожиданно и быстро сошел с арены деятельности комитет, вызывавший столько разговоров и даже надежд.»

Из Ставки выехали на юг генерал-квартирмейстер Дитерихс, заведующий оперативной частью Кусокский, начальник связи Сергиевский и почти все офицеры оперативного отдела.

В 17:10 между исполняющим обязанности начальника штаба войск, окруживших Ставку, поручиком Шнеуром и выехавшим в Ставку для попытки мирной ликвидации конфликта генералом Одинцовым состоялся разговор по прямому проводу. Одинцов сообщил, что Духонин болен и никаких активных мер против Крыленко не принимал; наоборот, даже отдал приказ о выводе из Ставки враждебно настроенных частей. По мнению Одинцова, конфликт исчерпывается болезнью Духонина, возможностью передачи управления генералу Бонч-Бруевичу и приездом в Ставку Крыленко. Далее он сообщает, что все учреждения и отделы Ставки решили ни на одну минуту не прекращать работы. В конце беседы было условлено, что 20 ноября Крыленко выезжает в Ставку.

Приказом Могилевского ВРК объявлены состоящими под домашним арестом генерал Духонин, комиссарверх Станкевич, начальник по политделам генерал Вырубов. Общеармейский комитет объявляется распущенным и содержащимся под домашним арестом. Временно функции Общеармейского комитета переходят к ВРК. На 26 ноября назначается съезд для выборов нового Общеармейского комитета.

Николай Духонин

Поздно ночью союзные миссии при Ставке покинули ее и в 5 верстах ожидали последующих событий.

В ночь на 19 ноября Исполнительный Комитет Могилевского совета принял резолюцию о признании советской власти и о создании ВРК. Днем ВРК объявил себя высшей властью в городе и взял контроль над деятельностью Ставки.

ВРК 3-й армии (Полоцк) принял меры к прекращению передвижения казачьих и других эшелонов. В Петроград отправлены за неподчинение ВРК 2 генерала.

Съезд солдатских организаций 17-го корпуса постановил считать СНК единственной властью в стране.

Содержащиеся в Быховской тюрьме генерал Корнилов и другие бежали на юг. Деникин описывает побег:

«Утром в тюрьму явился полковник генерального штаба Кусокский и сообщил генералу Корнилову о вступлении через 4 часа Крыленко в Ставку, которая сдается без боя, и что генерал Духонин приказал всем заключенным немедленно покинуть Быхов».

После этого генерал Корнилов отдал приказ коменданту тюрьмы, подполковнику Текинского полка Эргардту: «Немедленно освободить генералов. Текинцам приготовиться к выступлению к 12 часам ночи. Я иду с полком».

Генерал Корнилов пошел с полком, остальные генералы, переодевшись, уехали в разные стороны, условившись встретиться в Новочеркасске. В 2 часа ночи на 20 ноября полк вышел из Быхова.

Лениным написан проект декрета о праве отзыва депутатов, принятого ВЦИК 21 ноября.

На заседании крестьянского съезда Калегаев (лев. с.-р.) утвержден Крестьянский наркомом земледелия. Мстиславский, Сташков, Биценко сделаны членами мирной делегации в Брест. В состав ВЦИКа от съезда утверждаются 82 левых с.-р., 15 большевиков, 3 максималиста, 1 анархист, 6 беспартийных, 1 от группы «Новая Жизнь».

Принимается резолюция левых с.-р. по земельному вопросу. Констатируя, что бывшее правительство и исполнительный комитет Совета крестьянских депутатов не проводили в жизнь резолюций I Съезда советов крестьянских депутатов о переходе всей земли в общенародное достояние для уравнительного трудового пользования без всякого выкупа, съезд предлагает новому правительству принять все меры к практическому осуществлению этой резолюции (подтвержденной и настоящим съездом) и снабдить земельные комитеты денежными средствами для осуществления земельной реформы.

Крестьянин на пашне

На выборах в Учредительное собрание в Кронштадте список большевиков (Ленин, Дыбенко) получил 17 027 голосов, с.-р. (Шишко, Прошьян) — 2080 гол., с.-р. армии и флота —162 гол., с.-р.-оборонцы — 680 гол., беспартийные — 1081 гол.

Петроградский ВРК решил закрыть газеты «За свободу» — орган ЦИК 1-го созыва, «Вольность», «Русские Новости Дня» и арестовать редакторов первых двух газет. Конфисковать типографию «Биржевых Ведомостей» и передать ее в распоряжение «Известий ВЦИК»; редактора «Биржевых Ведомостей» арестовать. По поводу печатания клеветнических заметок в буржуазных и правосоциалистических газетах создать при ВРК контрольную комиссию над печатью.

Заслушан доклад представителя Челябинского совета, в связи с наступлением Дутова; постановлено принять меры к вооружению челябинских рабочих. За подписью Дзержинского ВРК отдал ряд распоряжений об организации милиции в Петрограде.

ВРК и ВЦИК отдали распоряжение об отправке в Кронштадт под надзор исполнительного комитета Совета бывших министров, подписавших обращение Временного правительства,

«Не придавая никакого значения заявлению министров, но опасаясь, что это заявление может вызвать справедливое возмущение революционных рабочих и солдат Петрограда и какие-либо эксцессы на этой почве.»

Представитель отдела ЦИК 1-го созыва по подготовке созыва Учредительного собрания докладывает о проекте создания политического университета по вопросам УС, а также экономическим, политическим, партийным и историческим вопросам. В числе приглашенных лекторов: Дан, Церетели, Розанов (меньшевики). Университет создается на средства Комитета спасения. По мнению выступивших в прениях, университет пока должен быть внефракционным учреждением, без формальной связи с Комитетом спасения и ЦИКом 1-го созыва, а впоследствии стать боевым антибольшевистским центром.

Московское Областное Бюро большевиков предложило Совету арестовать товарищей министра продовольствия Временного правительства, приезжающих на продовольственный съезд в Москву. Совету предложено также заявить продовольственному съезду, что только в случае признания им советской власти его решения будут иметь официальный характер.

Экономический отдел Московского совета рабочих депутатов постановил учредить для подготовки работников к рабочему контролю специальные курсы.

В исполнительный комитет Архангельского совета избраны 8 меньшевиков, 5 с.-р., 5 большевиков. Председателем избран меньшевик, за которого голосовали 76 чел., на 10 голосов больше, чем за представителя большевиков.

Заседание Совета

Иркутский объединенный совет р. и с. депутатов (переизбранный) постановил всю власть в городе взять в свои руки, назначив для этого временный ВРК; СНК признан единственной властью в стране.

В Одессе Румчерод (ЦИК Советов Румынского фронта), ранее выступавший против СНК, участвует в демонстрации, организованной Одесским советом в пользу мира и прошедшей под большевистскими лозунгами. На улицы вышли рабочие, гарнизон, женщины, дети.

Юзовская районная конференция (в Донбассе) советов р. и с. депутатов, рудничных завкомов, профсоюзов и т. д. приняла резолюцию, требующую создания однородной социалистической власти.

Бои в Ростове-на-Дону и окрестностях, продолжавшиеся 6 дней, закончились решением штаба Красной армии оставить город в виду численного превосходства противника. В городе остался нелегальный комитет РСДРП (б).

В Минске открылся областной съезд советов р. и с. депутатов Западной области. Представлены города: Гомель, Минск, Бобруйск и многие другие. Партийный состав съезда: 2/3 большевиков, 1/3 левых с.-р.; правых с.-р. — 1 человек.

Владельцы бакинских нефтяных промыслов отказываются от выполнения коллективного договора и даже не выплачивают зарплату. Специально созванное по этому поводу совещание с участием прокуратуры приняло ряд мер (по судебной линии) для устранения этого положения.