Мельбурн, Австралия, 28 ноября, 2017, 01:15 — ИА Регнум. Полиция Австралии заявила о задержании подозреваемого террориста, который планировал теракты во время празднования Нового года, передает Reuters.

concernedcitizen1 Полиция Мельбурна

Согласно заявлению полиции штата Виктория, арестованный 20-летний мужчина в настоящий момент ожидает суда по делу о терроризме.

«Предполагается, что арестованный мужчина был вовлечен в подготовку к планированию террористического акта в Мельбурне в Новый год в этом году», — говорится в заявлении.

По мнению полицейских, угроза новогоднего теракта в Мельбурне «полностью нейтрализована», других арестов по данному делу не планируется.

Новый год и Рождество являются наиболее массовыми праздниками на планете, и именно по этой причине также привлекают особое внимание террористических организаций.

Так, год назад в Германии произошел теракт, за который взяло ответственность «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — террорист на грузовике протаранил толпу на рождественской ярмарке в Берлине.

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