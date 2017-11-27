Вашингтон, 28 ноября, 2017, 01:04 — ИА Регнум. Возврат Украине тех земель, которые Киев считает «своими», является, по мнению американского президента Дональда Трампа, желательным шагом, заявил Курт Волкер, специальный представитель Государственного департамента США по Украине в интервью газете Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стирка

Комментируя итоги минувших переговоров с Владиславом Сурковым, помощником российского президента, Волкер сказал, что знает позицию Трампа по Украине, поскольку слышал ее от него самого. Позиция Трампа такова, что на Украине должен быть установлен мир.

«Он хочет увидеть, что Украина вернула свою территорию», — заявил Волкер.

Напомним, очередные переговоры Волкера и Суркова состоялись 13 ноября. На встрече российская и американская стороны обсуждали тему введения миротворческих сил ООН на линию разграничения в Донбассе.

Отметим, что позиции Москвы и Киева на ввод миротворческого контингента в Донбасс существенно отличаются. Российская сторона выступает за то, чтобы миротворцы находилсь только на линии разграничения, украинская — чтобы они были допущены на территорию ДНР и ЛНР.

25 ноября глава украинского Генштаба Виктор Муженко заявил, что Минобороны Украины уже готовится к вводу миротворческой миссии в Донбасс.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Волкер заявил, что переговоры с Сурковым стали «шагом назад». «Следующий шаг» американский представитель обозначить отказался.