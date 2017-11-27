Вашингтон, 28 ноября, 2017, 00:54 — ИА Регнум. Соединенные Штаты действительно рассматривают возможность отмены поставок вооружения союзникам в Сирии, однако о полном прекращении поддержки речи не идет, передает Reuters.

Kurdishstruggle Курды

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, США прекратят поставлять оружие «определенным группам», борющимся с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Мы намерены прекратить поставки оружия определенным группам, однако это не означает полного прекращения поддержки этих групп», — сообщила Сандерс.

Представитель Белого дома не уточнила, какие именно «определенные группы» лишатся поставок оружия.

Речь может идти о курдских отрядах «Сирийских демократических сил» (SDF) — де-факто единственной крупной силе, осуществляющей поддержку антитеррористической операции США «на земле» Сирии.

Как передавало ИА REGNUM, 24 ноября после переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом турецкая сторона сделала заявление о скором прекращении военной поддержки сирийским курдам со стороны США.

Белый дом частично подтвердил информацию — согласно заявлению американской стороны, Трамп сообщил о «предстоящих корректировках военной поддержки, оказываемой нашим партнерам в Сирии».