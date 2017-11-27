Саранск, 28 ноября, 2017, 00:42 — ИА Регнум. Увеличению уровня оплаты труда может способствовать региональное соглашение о минимальной заработной плате по организациям внебюджетной сферы, а также повсеместное закрепление в коллективных договорах условий об индексации зарплаты. Эта тема обсуждалась в рамках встречи главы Мордовии Владимира Волкова с председателем Федерации профсоюзов республики Марией Голиченко, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики. По этому вопросу организация видит необходимость в объединении усилий с региональным Союзом промышленников и предпринимателей.

E-mordovia.ru Владимир Волков провел рабочую встречу с председателем Федерации профсоюзов Мордовии Марией Голиченко

В настоящее время Федерация профсоюзов является самой массовой общественной организацией региона, она объединяет 1626 первичных профсоюзных организаций с общей численностью 138 037 членов профсоюзов. Более 36% из них составляет молодежь в возрасте до 35 лет.

Также Федерация профсоюзов инициировала разработку республиканского закона «О наделении муниципальных образований отдельными полномочиями в сфере охраны труда». По оценкам специалистов организации, принятие закона будет способствовать повышению эффективности проведения государственной политики в области охраны труда на территории республики, улучшению условий и охраны труда в организациях, снижению количества несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, сокращению уровня экономических потерь на предприятиях.

Кроме того, речь шла об участии профсоюзов в проведении специальной оценки условий труда, о создании в муниципальных районах республики координационных советов профсоюзов, о работе, направленной на формирование у трудящихся стремления к здоровому образу жизни, занятиям физкультурой и спортом, сдаче норм комплекса ГТО.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре 2017 года между правительством Марий Эл, Союзом «Объединение организаций профсоюзов Республики Марий Эл» и республиканским объединением работодателей было заключено дополнительное соглашение. Согласно документу, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2018 устанавливается в размере прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017 года. Таким образом, в республике со следующего года МРОТ для работников организаций внебюджетной сферы вырастет на 28,8% и составит 10,047 тыс. рублей.