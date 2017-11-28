ЕС расширяет сферу претензий, Россия усиливает границы: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 28 ноября, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Свои интересы: ЕС намерен реформировать программу «Восточное партнерство»;
- «Железные братья»: Белоруссия рассчитывает на китайские инвестиции;
- Соответствовать закону: СФ взялся за «частные» пункты пропуска на границе РФ;
- Балансируют на грани: эксперты Минфина рассказали, как регионы набирают долги;
- Опасная посылка: в новоуренгойской гимназии вызвали сапёров из-за книг ИА REGNUM.