Приштина, Сербия, 28 ноября, 2017, 00:40 — ИА Регнум. Мадагаскар стал ещё одной страной признавшей односторонне провозглашённую независимость сербского края Косово и Метохия, заявил журналистам вице-премьер и министр иностранных дел Косово Беджет Паццоли.

Tony Bowden Приштина

По его словам, соответствующую «вербальную ноту» он получил от мадагаскарского коллеги во время встречи в кулуарах 34-й министерской конференции Международной организации Франкофонии 26 ноября в Париже.

«Отныне и у Косово, и у Мадагаскара стало по одному другу больше. Я искренне благодарен народу, президенту и правительству Мадагаскара», — заявил Паццоли.

Отметим, что в Белграде к заявлению косовского министра отнеслись с осторожностью. Первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью изданию «Вечерние новости» заявил, что сербская сторона проверит данную информацию.

Дело в том, что неделей ранее премьер-министр Гвинеи-Бисау Умару Сисоко Эмбало во время официального визита в Белград его страна никогда не признавала независимости Косово, в то время как Приштина на непонятных основаниях относит её к числу таковых.

Кроме этого, в конце октября МИД Республики Суринам направил дипломатические ноты в Белград и Приштину, из которых следовало, что правительство этой страны отзывает своё решение о признании Косово.

Не так давно на заседании Совета Безопасности ООН представители США заявили, что Косово на сегодняшний день признают 110 государств. Однако, по словам Ивицы Дачича, данная информация не соответствует действительности.

«Существует большое количество стран, которые абсолютно произвольно относятся к этому числу на основе информации, опубликованной на сайте так называемого министерства иностранных дел Косово. С уверенностью можно сказать, что Нигерия, Уганда, Южный Судан, Тринидад не признавали независимости Косово», — отмечал он.

Сегодня же Ивица Дачич заявил, что «если Сербия всерьёз займётся данным вопросом делом, то число признавших Косово государств может упасть ниже 100».

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