Вашингтон, 28 ноября, 2017, 00:33 — ИА Регнум. Меланья Трамп гордится тем, что является женой президента США. Публикация в журнале Vanity Fair безосновательна и нацелена на дискредитацию первой леди, сообщила Стефани Гришэм, официальный представителя Белого дома, передает телекомпания Fox News.

Меланья Трамп

Представитель американской администрации, комментируя статью в Vanity Fair, обратила внимание на то, что в ней нет полноценных ссылок — в основном это неназванные источники. Также статья «наполнена ложными предположениями».

«Стыдно журналу, ориентированному на женщин, продолжать писать непристойные и ложные истории в расчете на то, чтобы дискредитировать госпожу Трамп», — сказала Гришэм.

Представитель Белого дома призвала издание сменить вектор и публиковать материалы о «позитивной роли Трамп в качестве первой леди, заботливой матери и жены».

«Как было заявлено множество раз раньше, она гордится своей ролью», — сказала Гришэм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в статье Vanity Fair от 27 ноября, посвященной Трамп, сказано о ее нелестной оценке своей роли жены американского президента.

Ссылаясь на Роджера Стоуна, бывшего советника предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, издание пишет, что Меланья «не в восторге от своей роли». Кроме того, издание отмечает, что именно Меланья Трамп повлияла на решение мужа попробовать себя в роли главы государства.