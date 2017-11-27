Анкара, 28 ноября, 2017, 00:22 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в ходе телефонного разговора обсудили перспективы присоединения Турции к Европейскому союзу, передаёт турецкая гостелерадиокомпания TRT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Астроном

Как сообщается, Эрдоган и Борисов обсудили двусторонние отношения, а также вопросы ускорения процесса вступления Турции в Евросоюз в контексте предстоящего председательства Болгарии в Совете ЕС в первой половине 2018 года.

Следует отметить, что в пресс-релизе правительства Болгарии о состоявшемся телефонном разговоре тема интеграции Турции в ЕС не упоминается. В сообщении говорится, что стороны «дали высокую оценку развитию отношений между Турцией и Болгарией и сотрудничеству в рамках НАТО, а также усилиям по сохранению безопасности и мира на внешних границах ЕС».

Также, по данным пресс-службы, в беседе была затронута тема строительства Болгарией газопроводов-интерконнекторов с Турцией и Грецией, которые призваны «гарантировать энергетическую независимость страны».

«Разговор на эти темы будет продолжен в ходе предстоящего визита в Болгарию турецкого министра по делам ЕС Омера Челика», — говорится в сообщении.

Отметим, что в октябре Бойко Борисов высказывался за поддержание хороших отношений между Турцией и Европейским союзом. «Те, кто находится далеко от болгаро-турецкой и греко-турецкой границ, говорят: Турция — это не ЕС. Не ЕС, но это не значит, что мы должны разорвать все соглашения. Что мы будем делать на границе?» — заявлял он.

В то же время сам Реджеп Тайп Эрдоган в минувшем месяце заявлял, что Турция «больше не нуждается в членстве в ЕС». Однако он не стал полностью отвергать амбиции Анкары в отношении присоединения к объединению, отметив, что Турция не станет «той стороной, которая сдается».

Как сообщало ИА REGNUM, Турция ведет переговоры об ассоциации со странами Западной Европы ещё с 1963 года. Официально переговоры о вступлении Турции в Евросоюз были начаты в 2005 году. За прошедший срок ближневосточная страна во многом привела своё законодательство в соответствие с европейскими стандартами, предприняла серьезные меры для ассоциации с европейским рынком, тем не менее переговоры регулярно заходят в тупик.

В марте 2016 года, в разгар кризиса с беженцами между ЕС и Турцией было заключено миграционное соглашение, но и оно не помогло вступлению страны в Евросоюз. Несмотря на то, что поток беженцев по Балканскому маршруту прекратился, смягчения визового режима для Турции не произошло, а переговоры о вступлении в Евросоюз были приостановлены. На этот раз поводом стали массовые аресты в Турции, последовавшие за неудачной попыткой госпереворота в июле 2016 года.