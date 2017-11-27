Санкт-Петербург, 27 ноября, 2017, 23:57 — ИА Регнум. Вход на станцию санкт-петербургского метро «Маяковская» и переход на нее со станции «Площадь Восстания» закрыты из-за подозрительного бесхозного предмета, сообщает 27 ноября пресс-служба Санкт-Петербургского метрополитена.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Инспектора по безопасности

Пресс-служба уточняет, что сотрудники полиции Санкт-Петербурга уже начали проверку подозрительного предмета.

Сколько времени потребуется для восстановления нормального режима работы станции «Маяковская» пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября функционирование станции метро «Котельники» в Москве оказалось под угрозой срыва из-за того, что один из пассажиров проник в служебное помещение и устроил там дебош.