Берн, 27 ноября, 2017, 23:34 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал ещё пятерых российских спортсменов, аннулировав их результаты на Олимпийских играх в Сочи 2014 года, сообщили 27 ноября в пресс-службе организации.

Олимпийские медали

По решению МОК, бобслеисты Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков лишены золота, которое они завоевали в соревнованиях четвёрок, а биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова — серебряных наград в спринте на 7,5 км. Также МОК аннулировал результат скелетониста Сергея Чудинова, занявшего на Олимпиаде в Сочи пятое место.

Как говорится в заявлении МОК, указанными спортсменами были нарушены антидопинговые правила. Все пятеро лишены возможности участвовать в соревнованиях под эгидой МОК в любом качестве.

Напомним, ранее в ноябре Международный олимпийский комитет аналогичном образом аннулировал результаты 14 российских спортсменов, участвовавших в Олимпаде-2014. В их числе — бобслеисты Александр Зубков и Ольга Стульнева, скелетонисты Елена Никитина и Александр Третьяков, лыжники Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова и другие.

Таким образом, Россия лишилась первого места в общекомандном зачёте Олимпийских игр в Сочи, а лидерство перешло к Норвегии.

Читайте также:

МОК отнял золото: Россия потеряла первое место в медальном зачете ОИ-2014

Глава оргкомитета Олимпиады-2018 снова поддержал сборную России