Москва, 27 ноября, 2017, 23:21 — ИА Регнум. Московская полиция установила личность «телефонного террориста», угрожавшего взрывом московского торгового центра «Охотный Ряд», сообщает 27 ноября пресс-служба столичного управления МВД.

The-village.ru Торговый центр «Охотный Ряд»

«Звонивший установлен, с ним работают сотрудники полиции», — указано в сообщении пресс-службы московской полиции.

Представители правоохранительных органов Москвы отметили, что по итогам проверки помещений торгового центра сообщения о спрятанной бомбе не подтвердились.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября в Москве из торгового центра «Охотный ряд», расположенного недалеко от Кремля, были эвакуированы более тысячи человек.

Напомним, волна телефонного терроризма в России наблюдается с 11 сентября. В разных регионах России после ложных сообщений об угрозах взрыва было эвакуировано порядка двух тысяч зданий в более чем сотне городов страны.