Брюссель, 27 ноября, 2017, 22:53 — ИА Регнум. Североатлантическому альянсу придется смириться с решением Турции по закупке российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, заявил 27 ноября журналистам глава военного комитета НАТО Петр Павел.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Как сообщает агентство US News, Петр Павел считает, что в данной ситуации у альянса нет иного выбора, так как портить отношения с Турцией из-за этого вопроса «неразумно».

"Мы должны оценивать эту ситуацию предельно прагматично. Какие существуют альтернативы? Стоит ли портить отношения с Турцией из-за нескольких вопросов, которые Турция еще и готова обсуждать? Это было бы весьма неразумно», — цитирует US News слова руководителя военного комитета НАТО.

При этом Павел отметил не только географическую важность Турции для альянса, но и военный потенциал Анкары, чья армия вторая по численности в НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, минобороны Турции назвали сроки начала поставок российских зенитно-ракетных систем С-400.

Напомним, 12 сентября Турция внесла первый платеж по соглашению о закупке ЗРС С-400 у России.