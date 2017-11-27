Токио, 27 ноября, 2017, 22:25 — ИА Регнум. Власти Японии заявили, что Корейская Народно-Демократическая Республика готовит очередной ракетный пуск. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает японское агентство «Киодо».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким

Сообщается, что японские военные перехватили радиосигналы из Северной Кореи, которые могут использоваться для передачи данных о координатах испытаний.

В связи с этим власти Японии делают вывод, что есть вероятность ракетного пуска в ближайшие несколько дней.

Отмечается, что подобные сигналы японские военные ранее уже перехватывали, но после них обычно никакого пуска не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последний раз власти КНДР запускали баллистическую ракету 15 сентября этого года. Она пролетела в воздушном пространстве Японии и упала в Тихом океане.