Минск, 27 ноября, 2017, 22:42 — ИА Регнум. Начальник главного управления внешнеэкономических связей министерства сельского хозяйства и производства Белоруссии Алексей Богданов обвинил Россельхознадзор в том, что российское надзорное ведомство часто предъявляет «несправедливые» замечания белорусским предприятиям, в результате чего сейчас полностью или частично запрещен ввоз в РФ продукции с 54 белорусских перерабатывающих заводов. Об этом Богданов заявил сегодня, 27 ноября, на пресс-конференции в Минске.

Пастбище

По словам главы управления внешнеэкономических связей минсельхозпрода, под запретом на поставку продукции в Россию находятся как частные, так и государственные предприятия республики, и департамент ветеринарного надзора Белоруссии каждый день работает с российским надзорным органом, устраняя различные замечания.

«Часто они несправедливы», — сказал Богданов.

Он также сообщил, что на прошлой неделе российские инспекторы провели проверку на предприятии по производству, хранению и поставкам томатов, грибов и яблок. Пока замечаний высказано не было, но в официальном отчете они могут быть отражены, предположил Богданов. По его мнению, несмотря на то, что обычно в Россельхознадзоре могут высказать объективные замечания, есть и случаи запрета на поставки по чисто формальным причинам.

Читайте также: Молочные продукты из Белоруссии не уйдут с российского рынка

Помимо этого, белорусский чиновник сказал, что сейчас Минск активно работает над тем, чтобы устранить нарушения и снять запрет с птицефабрик, молочных, рыбоперерабатывающих предприятий, определенные наименования продукции которых запрещено экспортировать в Россию.

Как ранее передавало ИА REGNUM, Белоруссия является одним из крупнейших поставщиков сельхозпродукции в Россию. Для республики же Россия — основной рынок сбыта таких товаров. Так, по итогам 2016 года белорусские поставщики продали в РФ 304 тысячи тонн сухой молочной продукции. В то же время российские производители часто жалуются на демпинг на рынке со стороны белорусских коллег, причем поставки российской сельхозпродукции на белорусский рынок сильно ограничены из-за низкой платёжеспособности населения и административных барьеров.

В 2016 году Россельхознадзор не раз обращал внимание Минска на то, что он должен проконтролировать, чтобы некачественная, небезопасная продукция в Россию не поставлялась. В результате в августе 2017 года российский надзорный орган был вынужден ввести усиленный режим лабораторного контроля за продукцией из соседней страны. Последующие проверки продукции животного происхождения из Белоруссии также выявили некачественный товар. Председатель верхней палаты парламента республики Михаил Мясникович по поводу поставок некачественных товаров в РФ говорил, что ограничения против некоторых предприятий «ошибочны» и поэтому скоро могут быть сняты.

Однако это не единственная проблема с белорусской сельхозпродукцией. С 2014 года через Белоруссию, где появился «продовольственный офшор», в Россию начались поставки санкционной продукции из ЕС. Например, в середине ноября Россельхознадзор решил дополнительными мерами пресекать попытки ввоза из Белоруссии на продовольственный рынок России запрещенных товаров под видом «белково-жирового полутвердого продукта». Дело в том, что в результате проверок выяснилось, что почти 150 тонн продукции под названием «сыр», которые якобы через республику поставлялась из Ирана, Македонии, Китая и Сан-Марино, на предприятиях этих стран даже не производилось.

Читайте подробнее: Псевдосыры, фальшивые сертификаты: какие товары поставляет Белоруссия в РФ