Вашингтон, 27 ноября, 2017, 22:20 — ИА Регнум. Дональд Трамп решил выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента США по совету своей жены Меланьи, сообщает 27 ноября журнал Vanity Fair, ссылаясь на слова экс-советника предвыборной кампании Трампа Роджера Стоуна.

WEBN-TV Дональд и Меланья Трамп

«Он давно хотел баллотироваться, но именно Меланья подтолкнула его к участию в выборах, хотя я не думаю, что она лично была в восторге от этой идеи», — цитирует издание слова Стоуна.

По его мнению, Меланья Трамп осознала, что ее супруг будет мучиться и жалеть, если откажется от попытки стать президентом США.

Напомним, в июне 2015 года Дональд Трамп заявил о своем решении участвовать в президентской гонке от Республиканской партии. Позднее он был утвержден в качестве единого кандидата на пост главы Белого дома. 8 ноября 2016 года было официально объявлено о его победе на всеобщих выборах президента США.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter предложил провести конкурс на звание самого нечестного СМИ, извергающего ложные новости о главе Белого дома.