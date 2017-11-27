Москва, 27 ноября, 2017, 21:59 — ИА Регнум. В Совфеде осудили бессмысленное противодействие властей Украины любым попыткам оздоровить политическую ситуацию в Европе, передает корреспондент ИА REGNUM 27 ноября.

Council.gov.ru Франц Клинцевич

В Киеве считают, что возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) без восстановления территориальной целостности Украины противоречит международному праву. Об этом в Twitter написала пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца.

«Тупое, бессмысленное противодействие любым попыткам оздоровить политическую ситуацию в Европе, сделать ее более предсказуемой и безопасной, что в принципе невозможно без активного включения в этот процесс России, — системная позиция, которой неуклонно следует Киев после Майдана. Выступление МИД Украины против возвращения России в Совет Европы — это продолжение той же самой гибельной для самой же Украины линии», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

В конце концов Киев должен понять, что Украина в Европе никому не нужна и «при определенных обстоятельствах будет в буквальном смысле проглочена», указал сенатор.

«Все исторические и геополитические факторы криком кричат, что Украина может состояться как государство только вместе с Россией», — сказал Клинцевич.