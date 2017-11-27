Токио, 27 ноября, 2017, 21:46 — ИА Регнум. Япония и Великобритания заключили соглашение о совместной разработке новой ракеты класса «воздух-воздух», пригодной к использованию на новых истребителях F-35, сообщает 27 ноября портал asia.nikkei.com

U.S. Department of Defense F-35

Совместный британо-японский проект нацелен на создание ракет нового поколения, способных поражать разнообразные воздушные цели. По информации портала, базой для этой разработки станет британская ракета MBDA Meteor, в которую планируется вмонтировать радиолокационную систему японской компании Mitsubishi Electric.

СМИ отмечают, что этот международный военный проект для Японии знаменателен тем, что в нем впервые не задействованы США.

Начало испытаний новых ракет запланировано на 2023 год. После этого будет решаться вопрос о серийном производстве нового оружия. Новые ракеты предназначены для использования на американских истребителях F-35, закупленных для ВВС Японии, а также для продажи на экспорт, чтобы снизить стоимость их серийного производства.

Справка ИА REGNUM : Авиационная ракета класса «воздух-воздух» большой дальности MBDA Meteor с дальностью полета 100 км разрабатывалась с 1997 по 2016 год для ВВС Франции, Великобритании, Швеции, Германии, Испании и Италии. Ракета оснащена активной радиолокационной системой самонаведения, а ее двигатель позволяет сохранять высокую скорость полёта до контакта с целью или до самоликвидации ракеты.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября представитель Минобороны Норвегии заявил журналистам, что новые американские ис­тре­би­те­ли F-35, поступившие в ВВС страны, автоматически передают секретные данные в США.