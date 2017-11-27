Москва, 27 ноября, 2017, 21:13 — ИА Регнум. В Москве проходит экстренная эвакуация торгового центра «Охотный ряд», который расположен недалеко от Кремля. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Shkolazhizni.ru Телефонный терроризм

Сообщается, что в правоохранительные органы Москвы поступила анонимная информация о том, что в подземном торговом центре «Охотный ряд» якобы заложено взрывное устройство.

Из ТЦ пришлось эвакуировать более тысячи человек.

Сейчас правоохранительные органы обследуют все помещения центра.

Напомним, волна телефонного терроризма в России началась 11 сентября и продолжается до сих пор. Всего в России было эвакуировано около двух тысяч зданий в 120 городах.