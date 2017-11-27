Москва, 27 ноября, 2017, 21:23 — ИА Регнум. Московская биржа поменяла основной индикатор российского фондового рынка с ММВБ на Мосбиржу, при этом английское наименование изменились с MICEX Index на MOEX Russia Index, сообщили 27 ноября в пресс-службе торговой площадки.

Биржа

Предполагается, что изменение наименования индекса повысит узнаваемость и ценность бренда группы. Новое название также будет способствовать целостному восприятию финансового рынка России инвесторами.

Презентация нового названия индекса Московской биржи состоялась еще в апреле 2017 года.

Индекс РТС сохраняет свое название. База расчета индекса РТС и Мосбиржи остается одинаковой. Отличие заключается лишь в том, что первый индекс считается в долларах, а второй — в рублях.

27 ноября также вступает в силу новая методика расчета индекса, которая предъявляет повышенные требования к ликвидности акций, входящих в индексы. Впервые для включения в индекс вводится коэффициент ликвидности, который не должен опускаться ниже 15%. Данная методика также позволяет перейти к плавающему числу бумаг в индексе.

Пересмотр индексных корзин по новой методике состоится 22 декабря 2017 года.