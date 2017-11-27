Санкт-Петербург, 27 ноября, 2017, 21:11 — ИА Регнум. У петербургских школьников, которых 25 ноября увезли с симптомами отравления из детского лагеря «Связист» в Приозерском районе Ленинградской области, врачи выявили ротавирус. Виновных в случившемся установят к концу недели. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР Госпитализация

С детским омбудсменом связался отец одного из отдыхающих в лагере детей. Он сообщил, что ученики шестого класса школы Калининского района Петербурга 23 ноября заехали в лагерь на пятидневную смену, но уже на следующий день от детей начали поступать звонки с жалобами на самочувствие — рвоту, диарею и повышенное давление. Нескольких ребят поместили в изолятор.

На следующий день, 25 ноября, обеспокоенные родители начали забирать заболевших детей домой. Вернулись в город и здоровые школьники, чьи родители решили не рисковать.

«По словам заявителя, они были недовольны позицией руководства оздоровительного учреждения, не поставившего взрослых в известность о состоянии детей. Некоторые написали заявление на имя коммерческого директора с просьбой вернуть средства, потраченные на путевки», — сообщили в аппарате уполномоченного.

Этот же родитель сообщил в аппарат уполномоченного по правам ребенка, что у троих несовершеннолетних, уехавших в город, врачи диагностировали отравление, а у остальных обнаружили ротавирусную инфекцию.

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Отметим, летом 2014 года детский оздоровительный «Связист» уже попадал под проверки после отравления юных отдыхающих, но причину массового недомогания воспитанников так и не смогли установить.

Напомним, 25 ноября лагерь посетила комиссия со специалистами областного Роспотребнадзора, представителями городского комитета по образованию и сотрудником Следственного комитета по Ленобласти, который опросил сотрудников учреждения и изъял документацию.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по Ленобласти, домой из лагеря забрали преимущественно тех детей, которые находились в контакте с заболевшими.

«Были взяты необходимые пробы, сейчас проводятся лабораторные исследования. Заболевшие дети находятся на лечении дома. В лагере была проведена дезинфекция. Дети, которых не забрали родители, продолжают там находиться», — отметили в надзорном ведомстве.

ДОЛ «Связист» расположен на территории Приозерского района Ленинградской области, однако входит в структуру системы образования Санкт-Петербурга.