Москва, 27 ноября, 2017, 21:05 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, вводящий в РФ новый налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД), правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 27 ноября.

lalabell68 Нефтяная вышка

По действующим сегодня нормам, нефтяные компании обязаны уплачивать экспортные пошлины, а также налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Его ставка устанавливается исходя из географических и природно-климатических условий, а также в зависимости от сложности разработки месторождений.

Как отмечают в правительстве, введение нового налога на допдоход от добычи углеводородного сырья необходимо, поскольку позволит использовать запасы нефти, которые по существующим нормам оказываются нерентабельными. При этом НДД не заменит НДПИ полностью, но налог на добычу полезных ископаемых будет ниже.

«НДД позволит обеспечить прирост налоговых поступлений как от увеличения общего объема добычи нефти, так и за счет более справедливого налогообложения сверхэффективных проектов. НДД является более гибким и универсальным механизмом изъятия экономической ренты на месторождениях, чем действующая налоговая система, так как учитывает и внешние макроэкономические изменения, и индивидуальные особенности месторождений», — считают в правительстве.

Четыре группы недр

Авторы инициативы также предлагают особенный расчет размера налога. Его ставка составит 50%, и он будет уплачиваться с дохода от продажи сырья после уплаты налогов на разведку, добычу и транспортировку нефти.

Сам налог будет распространяться не на все участки добычи, а только на четыре группы недр, которые определило правительство. Первая группа, с выработанностью нефти менее 5%, расположена на территории Якутии, Иркутской области, Красноярского края и Ненецкого автономного округа. Вторая группа недр — территории, на которые распространяются льготы на экспорт в рамках ЕАЭС.

Третья группа недр коснется Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа (Югры), Ямало-Ненецкого автономного округа и Коми. Речь идет о действующих не менее шести лет месторождениях сырья, выработанность на которых выше 10%, но ниже 80%.

Последняя, четвертая группа недр, также коснется месторождений в Тюменской области, Югре, Ямало-Ненецком автономном округе и Коми. Но речь в этом случае идет о новых месторождениях, выработанность на которых менее 5%, а запасы не превышают 50 млн тонн в год.

«Таким образом, до окупаемости проекта разработки участка недр углеводородного сырья налоговая нагрузка будет существенно ниже, чем при действующей системе налогообложения, что позволит повысить рентабельность проектов, выйти на окупаемость за более короткие сроки, сократить объёмы и сроки привлечения заёмных средств, необходимых для реализации проекта, тем самым увеличить добычу углеводородного сырья на конкретном участке недр», — считают в правительстве.

Дополнительные льготы

Второй законопроект, вносящий изменения в Таможенный кодекс, предлагает освободить от вывозных таможенных пошлин сырую нефть и нефтегазоконденсатную смесь, которые получаются при транспортировке.

Нововведение коснется только сырья, которое было добыто на территории первой и второй группы недр. Кроме того, для получения льготы, при исчислении НДПИ в отношении нефти, добытой на таких участках недр, должен применяется коэффициент не менее 1.

Не успели вовремя

Налог на добавленный доход с углеводородного сырья в правительстве хотели ввести уже с 2018 года. Предполагалось, что налог появится в пилотном режиме на некоторых действующих месторождениях Западной Сибири с общей добычей порядка 14,7 млн тонн (в 2016 году). Глава Минэнерго РФ Александр Новак ранее отмечал, что в федеральный бюджет поступит порядка 1 трлн рублей до 2035 года благодаря такому нововведению.

Однако 20 ноября в Минэнерго сообщили, что эксперимент придется отложить на год.

«Надо было, чтобы до 1 декабря его подписали. Уже невозможно. Это часть Налогового кодекса, все налоги должны приниматься и публиковаться до 1 декабря для того, чтобы вступали в силу (с 1 января следующего года)», — заявил замминистра энергетики РФ Алексей Текслер.

О том, что принять закон в 2017 году с тем, чтобы он начал работу в 2018 году, уже не удастся, ранее заявляли и в профильном комитете Госдумы по бюджету и налогам.

«НДД, который планировался с 1 января 2018 года, внести не успевают, и я думаю, что в этом году мы его уже будем вряд ли рассматривать», — заявлял глава профильного комитета Госдумы Андрей Макаров («Единая Россия»).

Теперь Госдума сможет рассмотреть инициативу правительства не ранее января 2018 года, а соответственно, проект даже в пилотном варианте удастся запустить только в 2019 году.