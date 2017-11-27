Кишинёв, 27 ноября, 2017, 20:44 — ИА Регнум. «Саммит «Восточного партнерства» подтвердил, что Евросоюз отложил досье Республики Молдова в долгий ящик», — заявил президент Молдавии Игорь Додон по итогам прошедшего в Брюсселе саммита «Восточного партнерства», передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Разочарование европейцев Кишиневом давно стало хроническим, а шансы Молдовы на вступление в ЕС в ближайшие десятилетия практически равны нулю», — добавил он

В последние годы граждане Молдавии, по словам Додона, подверглись массивной манипулятивной кампании о том, что Молдавия скоро вступит в ЕС. «Проевропейская истерика преследовала одну-единственную цель — создать идеальную завесу, за которой происходили очень и очень неприглядные вещи», — добавил он, напомнив о краже $1 млрд из банковской системы страны, подчинении государственных структур персональным интересам и т.д.

«Последние события, в том числе пятый саммит «Восточного партнерства», лишний раз доказали, что Молдавия далека от ЕС, что в Брюсселе понимают сущность режима, управляющего страной в настоящее время, и что у РМ нет ни единого шанса на присоединение к ЕС», — отметил президент.

Он призвал молдавские власти отказаться от антироссийской риторики и вернуться к «реальному стратегическому партнерству с Россией». «Время геополитических экспериментов и политических игр прошло. И это необходимо понять правящему режиму», — добавил он.

Премьер-министр Молдавии Павел Филип прокомментировал заявление Додона, назвав его популистским и обвинив президента в слишком частых визитах в Москву, откуда отношения Молдавии с ЕС «выглядят иначе». Филип призвал Додона «не разжигать конфликт между Молдавией и ее партнерами, будь то США, ЕС или Российская Федерация».

Как сообщало ИА REGNUM, еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан на прошедшей в рамках саммита «Восточного партнерства» встрече с журналистами из стран — участниц программы заявил, что «пока нереально говорить о членстве в Евросоюзе кого-то из стран программы».

Он отметил, что из шести стран только Молдавия, Украина и Грузия «четко выражают свое стремление европейской интеграции», но «спекулировать» на тему их членства в ЕС сейчас не время. Он призвал Кишинев, Киев и Тбилиси выполнять «домашнее задание» и внедрять реформы и соглашение об ассоциации.