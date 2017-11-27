Калуга, 27 ноября, 2017, 21:16 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов предложил магазинам расширить ассортимент «полок добра» за счёт продуктов с истекающим сроком годности. Об этом он заявил 27 ноября на заседании регионального кабинета министров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Управления потребительского рынка, транспорта и связи администрации города Обнинска Полка добра в магазине Обнинска

Напомним, «полки добра» — это специально выделенные в магазинах полки, где покупатели могут оставить оплаченный товар для малоимущих жителей. Пока к акции присоединились только несколько крупных сетевых магазинов в Калуге и Обнинске. Ранее Анатолий Артамонов предложил распространить эту инициативу по всей области и упорядочить работу «полок» соответствующим постановлением.

Теперь же глава региона рекомендует магазинам пополнять полки и самим — за счёт продуктов с истекающим сроком годности.

«Ведь большое количество продовольственных товаров, сроки их хранения подходят к концу, остаётся один день или того меньше. Пожалуйста, пусть положат туда, чем везти на свалку, что они зачастую и делают. Пусть положат на эту полку, и люди до конца рабочего дня заберут. Как мне докладывают, не видели ни разу, ни одного случая не наблюдали, чтобы покупатель, который в состоянии сам себе оплатить товар, подошёл именно за этим бесплатным товаром. Народ совестливый у нас», — заявил Артамонов.

Он также предложил проработать вопрос поощрения продавцов, наиболее эффективно проводящих работу по наполнению полок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициатива губернатора по созданию «полок добра» вызвала дискуссию в социальных сетях. Противники идеи называли её циничной, так как считают, что региональные власти таким оригинальным способом хотят переложить вопрос помощи малоимущим на плечи других жителей. Также высказывались опасения, что помощью «полок» воспользуются не только малоимущие.