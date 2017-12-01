Санкт-Петербург, 1 декабря, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 18 ноября были опубликованы ноты австро-венгерского правительства о согласии начать переговоры о мире на принципах, предложенных Россией.

Демонстрация за войну

В 8 часов вечера из Петрограда выехала мирная делегация ВЦИК в следующем составе: Иоффе (б-к) — председатель, Каменев, Сокольников (большевики); Биценко, Мстиславский (левые с.-р.); член президиума Чрезвычайного крестьянского съезда Сташков (беспартийный); по одному делегату от рабочих, солдат и матросов. Секретарем делегации является Карахан (б-к). Делегацию сопровождает комиссия экспертов по военным и морским делам.

ВРК 8-й армии арестовал и отстранил от должности командующего армией генерала Барского за отказ подписать мандат на ведение мирных переговоров. Командиром назначен председатель армейского комитета подпоручик Анучин.

Делегация ВРК Особой армии Юго-западного фронта встретилась (в Ковеле) с представителями германского командования и заключила соглашение о перемирии до 2 декабря.

Раковский, член ЦИК румынских социал-демократов, приветствует русское социалистическое правительство и ВЦИК советов и выражает уверенность, что ими не будет забыт бесправный румынский народ, видящий в них свое избавление.

По сообщению «Новой жизни», известие о мирных переговорах, начатых СНК, произвело в Лондоне

«чрезвычайно тягостное впечатление не только на либералов, но и на социалистические круги, которые считают, что Россия этим шагом делает непоправимую ошибку и отделяет судьбу России от судеб западных демократий».

Начальник американской миссии генерал Джонсон, посещая Троцкого, заявил:

«Время протестов и угроз по адресу советской власти прошло, если вообще это время существовало».

За подписью Ленина опубликовано сообщение СНК о том, что в ближайшие дни будет издан декрет об уравнивании пайков женам солдат с пайками жен офицеров. СНК призывает местные советы проявить инициативу в данном вопросе.

С 17 по 19 ноября непрерывно шло расширенное заседание Общеармейского комитета при Ставке. «Голос фронта» (орган Исколкома ф.-з. фронта) утверждает, что на совещании были целиком представлены Румынский и Кавказский фронты, Юго-Западный — частично, Западный и Северный — совсем не откликнулись на приглашение Общеармейского комитета, так как они были переизбраны и признали власть СНК. Совещание созывалось по вопросу об образовании центральной государственной власти на фронте. Однако собравшиеся отказались от обсуждения этого вопроса и занялись обсуждением вопроса о движении отрядов Крыленко на Могилев. Все решения принимались незначительным большинством при большом количестве воздержавшихся после долгих прений.

Могилев. Ставка

«Могилевская жизнь» сообщает, что решено СНК не признавать, но избегать столкновений. Однако за Ставку постановлено бороться всеми средствами, включая военные. На пост Верховного главнокомандующего вместо Крыленко комитет выдвигает «лицо, пользующееся доверием обеих сторон», о чем через Викжель сообщает во ВЦИК. «Голос фронта» поясняет, что решено перевести Ставку в Киев. Военной силой постановлено только угрожать, но ни в коем случае ее не применять. Из компетенции Ставки изъять вопросы о мире и перемирии.

Ввиду того, что получены сведения о движении к Ставке эшелонов, состоящих из матросов и красногвардейцев, Общеармейский комитет выслал трех своих представителей для переговоров с Крыленко об остановке этих войск.

Чины штаба Ставки обсуждали линию своего поведения по отношению к Крыленко. На совещание были приглашены Духонин, Станкевич, представители Общеармейского комитета и прибывших на защиту Ставки ударных частей. Принято предложение полковника Грейма «во что бы то ни стало остаться на местах и продолжать работу». По сообщению «Могилевской жизни», это мнение получило перевес также и потому, что выяснилась полная невозможность вооруженного сопротивления.

ВРК 55-й пехотной дивизии (на фронте), в согласии с требованиями солдат, постановил иметь наготове вооруженную силу, не менее полка, для противодействия контрреволюционным действиям Ставки.

В Двинске открылся съезд 5-й армии. Партийный состав делегатов следующий: большевиков — 370, с.-р. — 60, интернационалистов —10.

В Бердичеве открылся Чрезвычайный съезд армий Юго-Западного фронта; партийный состав делегатов: 267 большевиков, 213 с.-р. (из них 50 левых), 47 объединенных с.-д., 42 беспартийных, 73 украинца, 4 казака (присутствуют с информационной целью). В президиуме съезда из 13 человек — 5 большевиков. Открытию съезда предшествовал ряд фракционных заседаний. На заседании фракции с.-р. присутствовал Авксентьев. Не встретив сочувствия в среде фракции, он уехал, не выступив даже на съезде.

В докладах с мест (выступало 25 человек) докладчики приводили наказы пославших их частей. За советскую власть и за поддержку СНК —14 наказов; за однородное социалистическое правительство, стоящее на платформе II Съезда, — 11 наказов. Передача всей земли в распоряжение земельных комитетов —10 наказов. Немедленное перемирие —16 наказов; мир во что бы то ни стало —5 наказов. Созыв Учредительного собрания в срок —21 наказ; введение выборного начала в армии—13 наказов; уравнение пайков семей солдат и офицеров —15 наказов. Переизбрание Общеармейского и фронтовых комитетов —18 наказов. В нескольких наказах говорится о необходимости созыва международной социалистической конференции.

С.-р. и меньшевики вышли из состава ВРК 3-й армии в знак протеста против принятого им постановления о переходе всех административных и оперативных функций к ВРК. В новый ВРК избраны 10 большевиков и 5 с.-р. максималистов.

Сторонники Корнилова в Ставке прислали в Быхов телеграмму, в которой предлагали безотлагательно начать посадку эскадрона текинцев и полуроты георгиевцев в специальный поезд для сопровождения арестованных на Дон. После посадки (ночью) была получена телеграмма генерала Духонина о том, что отправка арестованных на Дон отменяется.

Первый эшелон чехословацких отрядов в составе 133 офицеров и 369 солдат вышел из Житомира по пути в Архангельск. Из-за прекратившейся навигации порта он остановился в г. Череповце. В конце марта 1918 г. СНК разрешил проезд чехословакам через Владивосток за границу.

Чехословацкий корпус

25-й батальон Миддльсенского полка (Великобритания) получил приказ отправиться по направлению к Владивостоку. 3 августа 1918 г. он прибыл во Владивосток.

На заседании ВЦИК Спиридонова от фракции левых с.-р. заявляет, что фракция считает декрет СНК о роспуске Петроградской городской думы ошибочным; указывает, что декрет предварительно не обсуждался во ВЦИК. Но, независимо от линии СНК, партия левых с.-р. считает для себя обязательным участие в создании власти без замедления и примет участие в ее органах. Представитель Викжеля предлагает отменить декрет о роспуске думы до созыва пленума ВЦИК, а также отменить декрет о закрытии газет.

При пяти воздержавшихся утверждается наказ о взаимоотношениях между СНК и ВЦИК, по которому СНК ответственен перед ВЦИК, все его декреты представляются на утверждение ВЦИКа. Мероприятия по борьбе с контрреволюцией проводятся СНК непосредственно, но под условием ответственности перед ВЦИК. Раз в неделю каждый член СНК отчитывается перед ВЦИК. Постановлено передать комиссариат земледелия левым с.-р., введя в его коллегию представителей большевиков. Во все остальные комиссариаты левые с.-р. вводят своих представителей.

На заседании Чрезвычайного крестьянского съезда представитель Викжеля сделал сообщение о правительственных мероприятиях против Ставки, утверждая, что СНК без всяких предварительных требований хочет дать Ставке бой. По этому поводу дает объяснение Ленин. Он заявляет, что Ставке делались и делаются различные предупреждения; что ее поведение — есть сопротивление всему народу и т. д. Ленин характеризует «нейтралитет» Викжеля как политику подстрекательства генералов к выступлению против пролетариата.

Далее Ленин выступает с заключительным словом по своему докладу о власти от 14 ноября. Значительную часть речи он посвящает условиям соглашения большевиков с левыми с.-р. Ленин протестует против утверждения «Знамени труда» (орган левых с.-р. Сост.), что осуществление идеи социализма есть «воспаленная мечта фантазеров и утопистов».

«В России началась социалистическая пролетарская революция… Соглашение возможно только на платформе социалистической революции. Большевики идут на уступки. Пример: принятие ими левоэсеровского проекта о земле, который большевики не разделяют».

На заседании Петроградского ВРК в связи с полученным сообщением о приезде в Петроград генерала Каледина члену ВРК Дашкевичу поручается арестовать его. Делегации городской управы отказано в освобождении арестованного ночью городского головы Шрейдера до окончания следствия по его делу. В конце заседания ВРК постановил Шрейдера освободить, так как следствие о нем было закончено.

Делегации московских промышленников отказано в просьбе об освобождении министров-несоциалистов; ВРК согласен лишь на улучшение их режима. Дзержинский заявил делегации, что арест министров не является политической местью нового правительства, а произведен с целью изолировать центральное ядро контрреволюционных группировок.

По предложению председателя Петроградской городской думы Исаева (с.-р.) единогласно принимается обращение протеста к демократии всего мира против насилий над самоуправлениями в Российской республике. Дума постановляет привлечь к своим заседаниям трех представителей городских рабочих и двух представителей городских служащих и к заседаниям управы двух представителей рабочих и одного от служащих, предоставив им право совещательного голоса.

Петроградская городская дума

Во время заседания в думу входит Шрейдер, встречаемый овацией, сообщающий подробности своего задержания. Его допрос вели Козловский и Красиков (б-ки) в присутствии уполномоченного от левых с.-р. Спиро. По поводу Комитета спасения Шрейдер заявил, что он является в комитете представителем городской думы, о военно-боевой деятельности комитета ему ничего неизвестно, получение денег Комитетом из Госбанка он считает невозможным. К саботажу Шрейдер не имеет никакого отношения, хотя «организацию забастовки» считает «одним из средств социалистической борьбы». Следственная комиссия постановила освободить Шрейдера из-под ареста.

ЦК партии правых с.-р. принял резолюцию протеста против роспуска думы и призвал к активному бойкоту новых выборов в нее.

ЦК и Петроградский профсоюз городских служащих и рабочих в воззвании к населению призывает поддержать декрет СНК о роспуске думы и помочь новой думе восстановить городское хозяйство.

На заседании делегации, избранной Петроградской конференцией завкомов для поездки в Донбасс, выяснилось, что даже организованная работа донецкого пролетариата не приведет к положительным результатам, если особым декретом не будет объявлена национализация всех углепромышленных предприятий. Выделена комиссия для немедленного выезда в Харьков.

Петроградское общество заводчиков и фабрикантов обратилось в Центральный совет фабзавкомов с протестом против оплаты за простой фабрик в Октябрьские дни. ЦС направил это письмо в СНК с просьбой предложить ВРК сделать официальное распоряжение об уплате красногвардейцам за нерабочие дни.

На заседании Исполкома Московского Совета постановлено создать специальный орган по борьбе со спекуляцией, наделив его самыми широкими полномочиями.

На заседании Главного комитета Союза городов под председательством Руднева (с.-р.) единогласно принята резолюция, констатирующая, что начинающаяся хозяйственная разруха на фронте и в тылу и безработица являются следствием «насильственных действий большевиков»; далее указывается, что начатые сепаратные переговоры о мире низведут Россию до положения колонии. Резолюция заканчивается призывом встать на защиту «полноты власти Учредительного собрания и всемерно поддерживать его против всяких на него покушений».

Под председательством Данилова (с.-р.) открылась чрезвычайная сессия московского губернского земского собрания, на которой выступавшие предлагали «поднять свой голос за освобождение членов Временного правительства и за возвращение их к власти». Во вновь избранную губернскую земскую управу в большинстве прошли с.-р.; большевики отказались дать в нее своих представителей.

Комвойск МВО Муралов издал приказ, призывающий к братским и товарищеским отношениям к военнопленным.

Солдаты

Социал-демократическая фракция Финляндского сейма потребовала отмены решения об учреждении директории и утверждения закона 18 июля о государственном строе Финляндии. В противном случае фракция грозит голосовать против утверждения займов.

В Нижнем Новгороде открылся Всероссийский съезд Союза почтово-телеграфных служащих для разрешения вопроса о власти и управлении ведомством. Съезд настроен враждебно к советской власти. В числе приветствовавших съезд был комиссар Временного правительства; для приветствия же от большевиков съезд слова не предоставил.

Вывоз хлеба в Воронеже организованными мешочниками (мелкими торговцам) и перекупщиками, среди которых много солдат, достиг рекордной цифры. Мешочниками на станции Воронеж был захвачен поезд в 32 вагона, в который было погружено 20 000 пудов хлеба. Три вооруженных отряда ВРК не могли задержать поезд, т.к. мешочники были вооружены лучше отрядов ВРК. Лишь 21 ноября поезд был возвращен в Воронеж после перестрелки.

Городская дума Калуги силами ударников разогнала наборщиков, печатавших воззвание ВРК. Предполагается расправа с членами ВРК, однако казачья сотня на стороне ВРК.

В Оренбурге войска, стоящие на стороне Совета, заняли банки; сейфы и кладовые опечатаны; денежные операции поставлены под контроль Совета.

В Уфе закрылся I съезд татарской СДРП (б-ков-интернационалистов). Решено организовать татарскую партию в целях распространения идей социализма среди татарского населения. Избран ЦИК из шести человек с местопребыванием в Уфе. Возобновлено издание татарской газеты «Вперед».

Совет р. и с. депутатов Владивостока большинством 188 против 52 при 3 возд. принял резолюцию большевиков о поддержке власти советов и признании СНК. Совет призывает к отпору контрреволюции. Принят устав Красной гвардии.

Кубанский областной исполнительный комитет иногородних объявил себя «высшим авторитетным органом иногороднего населения в Кубанской области». Казачьи власти не имеют права вмешиваться в жизнь иногороднего населения. Военное положение, введенное в области Калединым, признано незаконным