Москва, 27 ноября, 2017, 20:41 — ИА Регнум. США лишили доступа к гуманитарной помощи свыше 50 тысячи сирийцев, создав 55-километровую закрытую зону вокруг своей базы в Эт-Танфе. Об этом заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко на брифинге 27 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Минобороны России Сирия

По его словам, несмотря на ранее проведённые консультации, американская сторона до настоящего времени так и не предоставила международным организациям доступ в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» для доставки туда гуманитарной помощи.

«Закрыв 55 километровую зону вокруг американской базы в Эт-Танфе, группировка США создала территорию, на которой находятся в изоляции по различным оценкам свыше 50 тысяч человек. Создан беспрецедентный случай длительного препятствования оказания гуманитарной помощи нуждающимся людям», — сказал Кураленко.

Он отметил, что в лагере беженцев на сегодняшний день отсутствует возможность получения в достаточном количестве продовольствия и квалифицированной медицинской помощи, не могут обучаться дети в школах.

«В качестве выхода из сложившейся ситуации, учитывая нежелание американской стороны отвечать за безопасность гуманитарных конвоев ООН, российский Центр по примирению враждующих сторон ещё раз предлагает американской стороне исключить лагерь беженцев «Эр-Рукбан» и дорогу к нему из зоны, контролируемой группировкой войск США в Эт-Танфе. После чего осуществить немедленную доставку гуманитарной помощи нуждающимся людям в Эр-Рукбане при обеспечении безопасности сирийскими правительственными силами», — сказал генерал-лейтенант.

В ходе брифинга Кураленко также доложил о продолжающейся совместной работе российского Центра по примирению и органов местного управления по организации возвращения беженцев. По его словам, за последние двое суток в свои дома смогли вернуться 111 сирийцев, в том числе 67 человек в провинции Алеппо и 44 — в провинции Хомс.