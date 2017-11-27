Минобороны Норвегии: Новые истребители F-35 передают секретные данные в США
Осло, 27 ноября, 2017, 20:38 — ИА Регнум. Новые американские истребители F-35, поступившие в ВВС Норвегии, автоматически передают секретные данные на серверы компании Lockheed Martin в Форт-Уэрте, штат Техас, сообщил 27 ноября журналистам старший консультант министерства обороны Норвегии Ларс Гьямбл.
Напомним, Норвегия первая из стран, закупившая программное обеспечение ВВС США, предоставляющее пилоту «экстраординарную ситуативную осведомленность».
Однако быстро выяснилось, что 53-й пакет поддержки партнерских программ ВВС США содержит механизм автоматической передачи секретных данных на серверы компании Lockheed Martin.
Норвежское издание ABC Nyheter приводит слова Ларса Гьямбла о необходимости разработать некий фильтр, исключающий такие явления. Сложившуюся ситуацию старший консультант министерства обороны Норвегии сравнил с утечкой информации «из ваших iPhone к производителям».
Как сообщало ИА REGNUM, королевские военно-воздушные силы Норвегии получили из США первые три из 40 истребителей пятого поколения F-35 производства компании Lockheed Martin. Кроме этих 40 воздушных машин, Норвегия уже приняла на себя обязательство купить еще 12 истребителей F-35 на сумму $8,36 млрд.
Ранее СМИ Норвегии сообщали о том, что для самых дорогостоящих самолетов в мире до сих пор не построены соответствующие ангары, и воздушные машины будут размещаться в палатках до 2020 года.