Осло, 27 ноября, 2017, 20:38 — ИА Регнум. Новые американские ис­тре­би­те­ли F-35, поступившие в ВВС Нор­ве­гии, автоматически передают секретные данные на серверы компании Lockheed Martin в Форт-Уэрте, штат Техас, сообщил 27 ноября журналистам стар­ший кон­суль­тант ми­ни­стер­ства обо­ро­ны Норвегии Ларс Гьямбл.

Senior Airman Brett Clashman, U.S. Air Force F-35A Lightning II

Напомним, Норвегия первая из стран, закупившая программное обеспечение ВВС США, предоставляющее пилоту «экс­тра­ор­ди­нар­ную си­ту­а­тив­ную осве­дом­лен­ность».

Однако быстро выяснилось, что 53-й пакет под­держ­ки парт­нер­ских про­грамм ВВС США содержит механизм автоматической передачи секретных данных на серверы компании Lockheed Martin.

Нор­веж­ское издание ABC Nyheter приводит слова Ларса Гьямбла о необходимости разработать некий фильтр, исключающий такие явления. Сложившуюся ситуацию старший кон­суль­тант ми­ни­стер­ства обо­ро­ны Норвегии сравнил с утечкой информации «из ваших iPhone к про­из­во­ди­те­лям».

Как сообщало ИА REGNUM, ко­ро­лев­ские военно-воз­душ­ные силы Нор­ве­гии по­лу­чи­ли из США первые три из 40 ис­тре­би­те­лей пятого поколения F-35 производства компании Lockheed Martin. Кроме этих 40 воздушных машин, Норвегия уже приняла на себя обязательство купить еще 12 истребителей F-35 на сумму $8,36 млрд.

Ранее СМИ Норвегии сообщали о том, что для самых дорогостоящих самолетов в мире до сих пор не построены соответствующие ангары, и воздушные машины будут размещаться в палатках до 2020 года.